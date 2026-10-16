Βίντεο: Αδίστακτη επίθεση σε ηλικιωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον χτύπησαν για να του πάρουν την αλυσίδα

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την επίθεση και τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Επίθεση σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Ιωνίας, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, δύο νεαροί προσέγγισαν τον ηλικιωμένο ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο. Ο ένας κρατούσε μια βέργα μήκους περίπου 1,5 μέτρου και φέρεται να τον απείλησε.

Γνωστοί για τη δράση τους

Ο ηλικιωμένος προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, οι δύο δράστες διέφυγαν τρέχοντας, έχοντας αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι δράστες φέρονται να δρουν ανεξέλεγκτα το τελευταίο διάστημα, έχοντας πραγματοποιήσει επανειλημμένες κλοπές στην περιοχή.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ