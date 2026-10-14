Εξάχρονη πίσω από τα decks: Η μικρότερη DJ στον κόσμο που παίζει σε κλαμπ στην Ιαπωνία (vid)

Η Illumi Maeda από την Ιαπωνία μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness σε ηλικία 6 ετών, αφού έπαιξε μουσική για περισσότερο από μία ώρα σε κλαμπ στη Γιοκοχάμα.

Στα περισσότερα παιδιά ηλικίας έξι ετών, η καθημερινότητα περιλαμβάνει το σχολείο, τα παιχνίδια και τις αγαπημένες τους δραστηριότητες. Για την Illumi Maeda από την Ιαπωνία, όμως, η μουσική έχει ήδη γίνει κάτι πολύ περισσότερο: την οδήγησε σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, κάνοντάς την τη νεότερη γυναίκα DJ που έχει παίξει σε κλαμπ.

Η μικρή, που εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό όνομα DJ ILLU, πέτυχε το ρεκόρ σε ηλικία 6 ετών και 99 ημερών. Για να τα καταφέρει, έπαιξε μουσική για περισσότερο από μία ώρα σε κλαμπ στη Γιοκοχάμα, στην επαρχία Καναγκάουα της Ιαπωνίας, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό.

Από τα τρία της χρόνια πίσω από τα decks

Η ενασχόλησή της με το DJing ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τριών ετών. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η οικογένειά της άκουγε διαφορετικά είδη και συχνά διοργάνωνε συγκεντρώσεις με φίλους. Η ίδια θυμάται ότι χόρευε κλασική μουσική με τον προπάππου και την προγιαγιά της, ενώ η μητέρα της συνήθιζε να ακούει μουσική τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, φίλοι της μητέρας της που ήταν DJs άρχισαν σταδιακά να της μαθαίνουν τα πρώτα βήματα στον χώρο. Καθοριστική ήταν και η μουσική του Avicii. Όπως εξήγησε η Illumi, όταν ένιωθε πεσμένη ή χωρίς ενέργεια, τα τραγούδια του Σουηδού DJ και παραγωγού τής έφτιαχναν τη διάθεση. Τότε συνειδητοποίησε πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η επίδραση της μουσικής στους ανθρώπους.

Η εμφάνιση που της χάρισε το ρεκόρ δεν ήταν απαλλαγμένη από δυσκολίες. Η Illumi περιέγραψε την ημέρα ως ιδιαίτερα απαιτητική, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξαν προβλήματα με τον εξοπλισμό και πως ένιωθε νευρικότητα. «Ήταν μια πολύ έντονη ημέρα και είχαμε κάποια προβλήματα με τον εξοπλισμό. Ένιωθα άγχος, αλλά χαίρομαι πραγματικά που τα κατάφερα», ανέφερε. Παρά τις δυσκολίες, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της και εξασφάλισε μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

Θέλει να παίξει σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο

Η DJ ILLU δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Όπως λέει, θέλει να εμφανιστεί σε μεγαλύτερα κοινά και σε διαφορετικά μουσικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ενώ σκέφτεται να διεκδικήσει και έναν ακόμη τίτλο Guinness σε διαφορετική κατηγορία που σχετίζεται με το DJing. Το όνειρό της, πάντως, δεν περιορίζεται στη μουσική. Η μικρή θέλει να ανοίξει και ένα παγωτατζίδικο, στο οποίο θα μπορεί να παίζει μουσική για τους πελάτες.

Παράλληλα, πιστεύει ότι η μουσική μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και δύναμη σε ανθρώπους που περνούν δύσκολες περιόδους. «Θέλω να γίνω μια DJ που δημιουργεί μουσική η οποία ανεβάζει τη διάθεση των ανθρώπων, τους προσφέρει παρηγοριά και τους βοηθά στις δύσκολες στιγμές, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο», δήλωσε.

Παρά το παγκόσμιο ρεκόρ, η ζωή της Illumi παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκείνη ενός παιδιού της ηλικίας της. Φοιτά σε διεθνές σχολείο και, μετά τα μαθήματα και τις εργασίες της, ακούει μουσική, χορεύει και εξασκείται στο DJing. Τα ενδιαφέροντά της δεν σταματούν εκεί: αγαπά τα μαθηματικά, το snowboard, το snorkeling και τα ταξίδια. Η ίδια παραδέχεται ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τι σημαίνει το επίτευγμά της. Παρότι είναι χαρούμενη για το ρεκόρ, αισθάνεται και μια μικρή πίεση να συνεχίσει να δουλεύει και να βελτιώνεται. Ένα πράγμα, πάντως, παραμένει αδιαπραγμάτευτο για την εξάχρονη DJ: όπου υπάρχει πάρτι, θέλει να βρίσκεται εκεί.

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