Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία

Στο βίντεο ακούγονται οι πιστοί στον ναό της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας στον Ισημερινό να ουρλιάζουν

Ένας καθολικός ιερέας έχασε τη ζωή του στον Ισημερινό, όταν ένας σταυρός έπεσε πάνω του κατά τη διάρκεια λειτουργίας που μεταδιδόταν ζωντανά στο διαδίκτυο, μπροστά στα μάτια των πιστών.

Ο πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari απευθυνόταν στο εκκλησίασμα από την Αγία Τράπεζα, όταν ένας σταυρός που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο έπεσε προς τα εμπρός και τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

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