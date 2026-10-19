Πώς επιβίωσε ένα από τα μέρη με τους περισσότερους βομβαρδισμούς στον πλανήτη

Μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στον κόσμο κρύβουν ιστορίες που δύσκολα φαντάζεται κανείς με την πρώτη ματιά.

Yπάρχουν μέρη στον κόσμο που κρύβουν ιστορίες πολύ διαφορετικές από αυτές που βλέπει συνήθως ένας ταξιδιώτης.

Από τα υπόγεια τούνελ του Βιετνάμ, όπου εκατοντάδες κάτοικοι έζησαν για χρόνια κάτω από τη γη για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς, μέχρι τα αρχαία ανθρώπινα ίχνη στο Νέο Μεξικό και τα χιλιάδες βραχογραφήματα στο Κιργιστάν, η ιστορία συναντά τα ταξίδια σε μερικούς από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς του κόσμου.

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