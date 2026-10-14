Νεκρός άνδρας στην Ρόδο από την κακοκαιρία: Βρέθηκε σε παραλία

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στα Στεγνά της Ρόδου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες την ώρα που τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο νησί.

Τραγική εξέλιξη καταγράφεται στη Ρόδο, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών.

Σύμφωνα με το τοπικό με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στον ίδιο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα. Οπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για ημεδαπό με καταγωγή από τις Σέρρες που εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος.

Στο έλεος της κακοκαιρίας

Η Ρόδος αντιμετωπίζει από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας. Οι δρόμοι σε διάφορα σημεία έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, ενώ οι αρχές έχουν απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Μάλιστα, μέσω του 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

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