Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ, οι οποίοι κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη.

Οι γερμανικές αρχές κατέσχεσαν ένα ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια 16χρονη σε δρόμο της Κολωνίας, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ, οι οποίοι κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη.

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