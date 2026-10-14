Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το φαινόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1.

Η Γη εισέρχεται σε ένα έντονο ρεύμα ηλιακού ανέμου που προέρχεται από μια στεμματική οπή στην ατμόσφαιρα του Ήλιου. Η ταχύτητα του ρεύματος έχει ήδη ξεπεράσει τα 600 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, ενώ η πίεσή του αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το φαινόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1, τη χαμηλότερη βαθμίδα στην κλίμακα έντασης που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση αυτών των φαινομένων. Τι σημαίνει, όμως, αυτό και ποιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει για τον πλανήτη μας;

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