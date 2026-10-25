Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα: Όλες οι φορές που η «πύρινος λάμψις» φώτισε τον ελληνικό ουρανό

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 25 Οκτωβρίου του 1870, ένας καπετάνιος παρατήρησε ότι μία «πύρινος λάμψις» φώτισε τον ελληνικό ουρανό. Ήταν το Βόρειο Σέλας.

Αν κάποιος σας έλεγε πως ενώ βρισκόταν στην Αθήνα παρατήρησε το Βόρειο Σέλας στον ουρανό θα τον πιστεύατε; Το πιθανότερο είναι πως θα του λέγατε να πάει να τον κοιτάξει κανένας γιατρός. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πως το παραπάνω σενάριο είναι μεν σπάνιο αλλά όχι απίθανο!

Ναι, μπορεί να συμβεί. Για την ακρίβεια μια από τις φορές που έχει συμβεί ήταν σαν σήμερα, στις 25 Οκτωβρίου 1870. Το είδε και ανέφερε το φαινόμενο αυτό ένας καπετάνιος ο οποίος δεν είχε ιδέα για το συγκεκριμένο (πανέμορφο) φυσικό φαινόμενο.

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