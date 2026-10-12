Τέλος ο Σταμάτης Ζαχαρός από το One Channel: «Αναιτιολόγητη και αιφνίδια η απόλυσή μου»

Αιφνίδιο τέλος έβαλε το One Channel στη συνεργασία του με τον Σταμάτη Ζαχαρό, όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ο δημοσιογράφος.

Ο Σταμάτης Ζαχαρός ανακοίνωσε πως το One Channel διέκοψε απότομα τη συνεργασία τους.

Ο δημοσιογράφος είχε συνάντηση με τους ανθρώπους του σταθμού, όπου αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας τους, με τον ίδιο να κάνει γνωστή την εξέλιξη με ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση του δημοσιογράφου

«Μετά από εκατοντάδες εκπομπές, αμέτρητες συνεντεύξεις και ρεπορτάζ αλλά και χιλιάδες καλεσμένους, χθες αργά το βράδυ, μου ανακοινώθηκε - αιφνιδίως και αναιτιολόγητα- η διακοπή της συνεργασίας μου με το One Channel. Κάθε ταξίδι φθάνει στο τέλος του. Ομοίως και το ΕΔΩ*, οπότε και θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους μου.

Τη διοίκηση του σταθμού και προσωπικά τον ιδιοκτήτη Διονύση Παναγιωτάκη που μου έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας καθημερινά μέσα από μια εκπομπή με χαρακτήρα hard talk, ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα. Τους συνεργάτες μου στο κανάλι, οι οποίοι παρά τις αντιξοότητες κατάφεραν με επαγγελματισμό και ήθος να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν.

Τους εκατοντάδες καλεσμένους, κυριολεκτικά από όλο το φάσμα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Πρωτίστως όμως όλους εσάς που καθημερινά μας τιμούσατε με την επιλογή σας, γεγονός που αντικατοπτριζόταν τόσο στις μετρήσεις τηλεθέασης όσο και στη συζήτηση που ακολουθούσε καθημερινά, για όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της εκπομπής».

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