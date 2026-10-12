Πινακίδες του μετρό της Νέας Υόρκης γίνονται ανάρπαστες: Γιατί οι αγοραστές πληρώνουν εκατοντάδες δολάρια

Περίπου 4.000 ενδιαφερόμενοι, και αντικείμενα που πωλούνται έως και πάνω από 1.000 δολάρια στην ετήσια αγορά παλιού εξοπλισμού του μετρό της Νέας Υόρκης

Πινακίδες με ονόματα όπως Harlem, Uptown και 42nd Street, αλλά και προειδοποιητικές επιγραφές όπως «Do not cross the tracks» βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης αγοράς στη Νέα Υόρκη, καθώς λάτρεις του μετρό είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν παλιά αντικείμενα που αποσύρθηκαν από το δίκτυο, πληρώνοντας από μερικές εκατοντάδες έως και περισσότερα από 1.000 δολάρια.

Η Metropolitan Transportation Authority (MTA), ο οργανισμός που διαχειρίζεται το σύστημα μεταφορών της πόλης, διοργανώνει εδώ και πέντε χρόνια μια διήμερη πώληση παλιού εξοπλισμού, στους πάγκους της οποίας, δεν υπάρχουν μόνο πινακίδες, αλλά ακόμα και κάδοι απορριμμάτων, χειρολαβές από τα βαγόνια, ακόμη και ολόκληρα καθίσματα από τους συρμούς.

Για ένα κάθισμα τριών θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να διαθέσουν 1.000 δολάρια, ενώ ένα μοντέλο με δύο θέσεις κοστίζει 650 δολάρια. Οι εμβληματικές πινακίδες έχουν επίσης υψηλή τιμή: ένα μεσαίου μεγέθους κομμάτι μπορεί να πωληθεί για περίπου 500 δολάρια, ενώ ορισμένα ξεπερνούν τα 1.000.

Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι για ένα κομμάτι της Νέας Υόρκης

Η τιμή δεν αποθαρρύνει τους συλλέκτες, καθώς περίπου 4.000 άνθρωποι συμμετέχουν στην εκδήλωση, ενώ μάλιστα, ο πρώτος αγοραστής είχε φτάσει από το προηγούμενο βράδυ, περιμένοντας έξω από τον χώρο της πώλησης, σε μια έκταση κάτω από υπερυψωμένη σιδηροδρομική γραμμή στο Μπρούκλιν. Ο Τζόζεφ Τσιαμπρά έφτασε με στόχο να αποκτήσει μια πινακίδα που να γράφει Yankee Stadium. Την προηγούμενη χρονιά είχε καταφέρει να αγοράσει μία με την επιγραφή Times Square και φέτος ήθελε να προσθέσει ακόμη ένα χαρακτηριστικό σημείο της πόλης στη συλλογή του και τελικά, πέτυχε τον στόχο του.

Για τον Όστιν Σελεστίν, η ιδανική επιλογή ήταν μια πινακίδα με το Lincoln Square, έναν σταθμό που συνδέεται με τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας. Επειδή, όμως, η τιμή ήταν υψηλή, επέλεξε τελικά μια πινακίδα με το Columbus Circle, έναν σταθμό που επίσης επισκέπτεται συχνά. «Μεγάλωσα με το μετρό, μου αρέσει να ταξιδεύω με αυτό, οπότε είναι ωραίο να μπορώ να πάρω ένα κομμάτι του στο σπίτι μου», ανέφερε.

Τα αντικείμενα συγκεντρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όταν οι συρμοί συντηρούνται ή οι σταθμοί ανακαινίζονται. Η πρώτη πώληση, το 2021, προσέλκυσε πολύ περισσότερο κόσμο από όσο περίμεναν οι διοργανωτές, γι' αυτό και πλέον οι επισκέπτες εξυπηρετούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με τον καθένα να έχει 45 λεπτά για να περιηγηθεί και να επιλέξει ό,τι επιθυμεί.

Κάθε χρόνο πωλούνται περίπου 2.200 αντικείμενα, αν και η MTA δεν αποκαλύπτει πόσα χρήματα συγκεντρώνονται. Οι αγοραστές έχουν διαφορετικές ιδέες για το πώς θα αξιοποιήσουν τα αποκτήματά τους: κάποιοι τοποθετούν καθίσματα του μετρό στην κουζίνα τους, άλλοι κρεμούν πινακίδες στους προσωπικούς τους χώρους ή τις χρησιμοποιούν ως διακόσμηση σε μπαρ.

Για τους συλλέκτες, ακόμη και η φθορά έχει τη δική της γοητεία. Οι γρατζουνιές, η βρωμιά και τα ίχνη από γκράφιτι δεν μειώνουν την αξία των αντικειμένων στα μάτια τους, αλλά αντίθετα, ενισχύουν την αυθεντικότητά τους. «Μυρίζει ακόμα μετρό. Αυτό το κάνει τόσο αυθεντικά νεοϋορκέζικο», σχολίασε η Νόρι Τζούμπα, προσθέτοντας πως πρόκειται για κάτι μοναδικό στον κόσμο.

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