Η «γελοία» τεχνική ενός Σκωτσέζου ειδικού που βοηθά να θυμάσαι σχεδόν τα πάντα

Ένας ειδικός στη διδασκαλία προτείνει ένα απλό κόλπο για να θυμόμαστε ονόματα, λίστες για το σούπερ μάρκετ και πληροφορίες για τις εξετάσεις.

Η επανάληψη δεν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να συγκρατήσουμε μια πληροφορία. Σύμφωνα με τον Σκωτσέζο ειδικό στην εκπαίδευση Ίμον Μπερν (Eamonn Byrne), υπάρχει μια απλή τεχνική που μπορεί να βοηθήσει τόσο τους μαθητές που προετοιμάζονται για εξετάσεις όσο και τους ενήλικες στην καθημερινότητά τους: να μετατρέπουν αυτό που θέλουν να θυμούνται σε μια παράξενη, ακόμη και γελοία, νοητική εικόνα.

Ο Μπερν, διευθυντής της εκπαιδευτικής υπηρεσίας Scotland Tutors, ασχολείται με την ιδιωτική εκπαίδευση από το 2002. Όπως εξηγεί, το να επαναλαμβάνουμε μια πληροφορία ξανά και ξανά δεν προσφέρει απαραίτητα στον εγκέφαλο ένα σημείο αναφοράς. Αντίθετα, μια έντονη εικόνα μπορεί να κάνει την πληροφορία πιο εύκολη στην ανάκληση.

Πώς λειτουργεί η τεχνική της παράξενης εικόνας

Η βασική ιδέα είναι να μη μαθαίνουμε μια λίστα ως μια σειρά από ασύνδετες λέξεις, αλλά να τις συνδυάζουμε σε μια ασυνήθιστη σκηνή που θα μας μείνει στο μυαλό. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να θυμηθούμε τέσσερα πράγματα —μήλα, κλειδιά, μια κάρτα γενεθλίων και απορρυπαντικό πλυντηρίου— αντί να επαναλαμβάνουμε απλώς τη λίστα, μπορούμε να φανταστούμε ένα τεράστιο μήλο να οδηγεί το αυτοκίνητό μας, κλειδιά να κρέμονται από τον καθρέφτη και μια κάρτα γενεθλίων στο κάθισμα του συνοδηγού, καλυμμένη με απορρυπαντικό.= Η εικόνα μπορεί να ακούγεται παράλογη, όμως αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Σύμφωνα με τον ειδικό, όσο πιο ασυνήθιστη είναι η σκηνή, τόσο πιο πιθανό είναι να τη θυμηθούμε σε σχέση με μια απλή, μονότονη λίστα.

Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομνημόνευση πληροφοριών πριν από τις σχολικές εξετάσεις, αλλά και για πρακτικές ανάγκες της καθημερινότητας. Μπορεί να αφορά ονόματα, υποχρεώσεις, αντικείμενα που πρέπει να αγοράσουμε ή καινούργιες πληροφορίες που μόλις ακούσαμε. «Δεν είναι απλώς μια τεχνική επανάληψης για τις εξετάσεις», εξηγεί ο Μπερν, επισημαίνοντας ότι η ίδια αρχή μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιστάσεις. Ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα παρόμοιο κόλπο για να θυμάται να βγάζει το σίδερο από την πρίζα: πιάνει το φις και τραγουδά έναν ή δύο στίχους από τραγούδι του Έλβις Πρίσλεϊ. Η σύνδεση της ενέργειας με μια συγκεκριμένη, συνήθεια τον βοηθά να μην το ξεχνά.

Γιατί η επανάληψη δεν είναι πάντα αρκετή

Η τεχνική βασίζεται στη δημιουργία συνδέσεων ανάμεσα στις πληροφορίες και σε εικόνες που ξεχωρίζουν. Αντί να προσπαθούμε να κρατήσουμε μια αφηρημένη πληροφορία στο μυαλό μας, της δίνουμε ένα συγκεκριμένο και εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μέθοδος εγγυάται πως θα θυμόμαστε τα πάντα. Είναι, ωστόσο, μια απλή στρατηγική που μπορεί να δοκιμάσει κανείς όταν δυσκολεύεται να συγκρατήσει μια λίστα ή μια σειρά πληροφοριών. Το βασικό είναι να δημιουργήσουμε μια εικόνα που συνδέει τα στοιχεία μεταξύ τους και να μην φοβηθούμε να την κάνουμε όσο πιο παράξενη μπορούμε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ