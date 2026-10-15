Βίντεο αναπαριστά τον «διάδρομο βασανιστηρίων» που καταργήθηκε στις βρετανικές φυλακές: Η τιμωρία που συνδέεται με τον Όσκαρ Ουάιλντ

Μια προσομοίωση αναπαριστά τη λειτουργία του διαδρόμου καταναγκαστικής εργασίας που χρησιμοποιούνταν στις βρετανικές φυλακές τον 19ο αιώνα και καταργήθηκε το 1902.

Ένα βίντεο από το κανάλι Zack D. Films αναπαριστά τη λειτουργία μιας συσκευής που χρησιμοποιούνταν στις βρετανικές φυλακές του 19ου αιώνα ως μέσο καταναγκαστικής εργασίας. Πρόκειται για τον λεγόμενο σωφρονιστικό διάδρομο (prison treadmill), πάνω στον οποίο οι κρατούμενοι υποχρεώνονταν να περπατούν για πολλές ώρες.

Η προσομοίωση δείχνει τον μηχανισμό που ανάγκαζε τους φυλακισμένους να ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς πάνω σε κινούμενα σκαλοπάτια, καταβάλλοντας διαρκή σωματική προσπάθεια χωρίς να μετακινούνται από τη θέση τους. Σε αντίθεση με τον σημερινό διάδρομο γυμναστικής, η συγκεκριμένη κατασκευή αποτελούσε μέρος ενός τιμωρητικού συστήματος.

Έως και έξι ώρες την ημέρα πάνω στον διάδρομο

Ο σωφρονιστικός διάδρομος συνδέεται με τον Βρετανό μηχανικό Sir William Cubitt, ο οποίος επινόησε την κατασκευή το 1818. Η χρήση της εξαπλώθηκε στις βρετανικές φυλακές, όπου οι κρατούμενοι υποχρεώνονταν να εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η καθημερινή εργασία μπορούσε να φτάνει τις έξι ώρες, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή της συγκεκριμένης πρακτικής, προβλέπονταν μόλις 12 λεπτά ανάπαυσης για κάθε ώρα εργασίας. Η συνεχής κίνηση και η σωματική καταπόνηση μετέτρεπαν τον διάδρομο σε ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της αυστηρής σωφρονιστικής πρακτικής εκείνης της εποχής.

Ο Όσκαρ Ουάιλντ και η καταναγκαστική εργασία

Το όνομα του Ιρλανδού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ συνδέεται με το σκληρό σωφρονιστικό σύστημα της βικτωριανής Βρετανίας. Το 1895 καταδικάστηκε σε δύο χρόνια καταναγκαστικής εργασίας, βάσει της τότε νομοθεσίας που ποινικοποιούσε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών.

Η φυλάκισή του αποτέλεσε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του και συνδέθηκε με σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Ωστόσο, η καταδίκη του σε καταναγκαστική εργασία δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υποβλήθηκε ειδικά στη συγκεκριμένη πρακτική του σωφρονιστικού διαδρόμου.

Η χρήση του σωφρονιστικού διαδρόμου εγκαταλείφθηκε στη Βρετανία το 1902, βάζοντας τέλος σε μια πρακτική που είχε συνδεθεί με την εξαντλητική σωματική εργασία των κρατουμένων.

Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η προσομοίωση του Zack D. Films αναπαριστά τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού και δίνει μια εικόνα για τις μεθόδους τιμωρίας που εφαρμόζονταν στις φυλακές της εποχής.

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