Disney Believe: Το φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο που σε ταξιδεύει στη μαγεία

Η Disney αποκάλυψε το νέο της κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα κάνει το πρώτο του ταξίδι μες στο 2027 και είναι γεμάτο ήρωες κινουμένων σχεδίων.

Η εμπειρία της Disney Cruise Line περνάει σε άλλο επίπεδο με την ανακοίνωση του τέταρτου πλοίου της δημοφιλούς σειράς Wish-class. Το πολυαναμενόμενο Disney Believe θα πλεύσει για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου 2027 και αποτελεί μία μοναδική κρουαζιέρα στον μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων.

Έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για να μεταφέρει τους επιβάτες απευθείας στα αγαπημένα σύμπαντα των χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών με την απόλυτη πολυτέλεια.

Ταξίδι στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων: Η παραμυθένια διακόσμηση του Disney Believe και η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία

Στους εντυπωσιακούς κοινόχρηστους χώρους και τις θεατρικές σκηνές του πλοίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα της πρώτης θεατρικής προσαρμογής του Encanto, καθώς και μια ανανεωμένη, φαντασμαγορική εκδοχή του Tangled: The Musical.

Στην «καρδιά» του σκάφους, το Grand Hall θα κοσμείται από ένα εντυπωσιακό άγαλμα της Moana, εμπνέοντας την εξερεύνηση, ενώ ο πολυχώρος Gazelle, αφιερωμένος στο σύμπαν του Zootopia, θα προσφέρει αδιάκοπη διασκέδαση με πρωταγωνιστές τη Judy Hopps και τον Nick Wilde.

Η γαστρονομική εμπειρία αποκτά απόλυτα παραμυθένιο χαρακτήρα χάρη στο ολοκαίνουργιο εστιατόριο Oaken's Table: A Frozen Family Feast, όπου τα οικογενειακά γεύματα συνοδεύονται από μουσικές και διακοσμητικά στοιχεία απευθείας από το χιονισμένο βασίλειο του Frozen.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να απολαύσουν παγωτά και γλυκά στο ζαχαροπλαστείο Inside Out: Joyful Sweets, αλλά και να δειπνήσουν στο εστιατόριο 1923, το οποίο είναι γεμάτο με πάνω από χίλια αυθεντικά σχέδια, σκίτσα και εργαλεία κινουμένων σχεδίων από τα ιστορικά αρχεία της Walt Disney.\

Η κινηματογραφική μαγεία εκτείνεται φυσικά και στο εξωτερικό μέρος του πλοίου, το οποίο είναι γεμάτο από εμβληματικές αναφορές στα κλασικά έργα του στούντιο. Στην πλώρη θα δεσπόζει μια περίτεχνη, χειροποίητη φιγούρα της Tinker Bell από τον διαχρονικό Peter Pan του 1953, ενώ στην πρύμνη τεράστια γλυπτά του Woody και του Buzz Lightyear θα «συνταξιδεύουν» με τους επιβάτες. Επιπλέον, οι ευρύχωρες καμπίνες θα διαθέτουν ειδική διακόσμηση με έργα τέχνης εμπνευσμένα από το The Lion King και το Coco.

Για την ψυχαγωγία των μικρότερων παιδιών, οι ειδικά διαμορφωμένοι υδάτινοι κόσμοι θα βασίζονται στον μαγικό κόσμο του Toy Story, ενώ οι ενήλικες θα μπορούν να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης σε θεματικά μπαρ όπως το Sea Notes, το οποίο αντλεί έμπνευση από το The Little Mermaid, ή να επισκεφθούν την αποκλειστική ζώνη Quiet Cove, ολοκληρώνοντας μια μοναδική, πολυδιάστατη εμπειρία κρουαζιέρας.

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