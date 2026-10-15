Έπεσε από τις σκάλες 13 λεπτά μετά την απόλυσή της και διεκδίκησε 33.001 ευρώ: Τι αποφάσισε το ισπανικό δικαστήριο

Μια υπάλληλος καταστήματος στην Κόρδοβα τραυματίστηκε ενώ μάζευε τα προσωπικά της αντικείμενα, λίγο μετά την προφορική ανακοίνωση της απόλυσής της

Μόλις 13 λεπτά μετά την προφορική ανακοίνωση της απόλυσής της, μια υπάλληλος καταστήματος ρούχων στην Κόρδοβα της Ισπανίας έπεσε από τις σκάλες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αυχένα. Η ίδια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η απόλυσή της και να λάβει επιπλέον αποζημίωση 33.001 ευρώ. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας, ωστόσο, απέρριψε το αίτημά της, κρίνοντας ότι η απόφαση για τη λύση της εργασιακής σχέσης είχε ανακοινωθεί πριν από το ατύχημα.

Το ατύχημα 13 λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόλυσης

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, όταν η υπεύθυνη του καταστήματος ενημέρωσε την εργαζόμενη ότι η σύμβασή της έληγε την ίδια ημέρα, κατόπιν σχετικής απόφασης της διοίκησης. Μετά την ανακοίνωση, η υπάλληλος προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διαχειριστή της επιχείρησης, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, ανέβηκε σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο του καταστήματος για να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα. Τότε έπεσε από τις σκάλες και υπέστη θλάση στον αυχένα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν την κλήση για το περιστατικό στις 14:13, δηλαδή 13 λεπτά μετά την προφορική ανακοίνωση της απόλυσης, η οποία είχε γίνει περίπου στις 14:00. Η επίσημη επιστολή απόλυσης εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15:57, όταν το ατύχημα είχε ήδη συμβεί. Στην επιστολή, η εταιρεία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες της εργαζόμενης δεν ήταν πλέον απαραίτητες και αναγνώριζε ότι η απόλυση ήταν μη νόμιμη ως προς τις προϋποθέσεις της, προβλέποντας αποζημίωση 346,50 ευρώ.

Γιατί η εργαζόμενη διεκδίκησε 33.001 ευρώ

Η επιχείρηση υποστήριξε ότι η εργασιακή σχέση είχε ήδη λήξει όταν σημειώθηκε η πτώση. Για τον λόγο αυτό, αρνήθηκε να εκδώσει το σχετικό έγγραφο ώστε ο τραυματισμός να δηλωθεί ως εργατικό ατύχημα μέσω του ασφαλιστικού φορέα που καλύπτει τέτοια περιστατικά. Η αναρρωτική άδεια της εργαζόμενης καταχωρίστηκε τελικά ως άδεια λόγω κοινής ασθένειας και όχι ως αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος.

Η γυναίκα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να χαρακτηριστεί άκυρη η απόλυσή της, υποστηρίζοντας ότι συνδεόταν με διάκριση λόγω της κατάστασης της υγείας της. Διεκδίκησε, επιπλέον, αποζημίωση 33.001 ευρώ για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το Πρωτοδικείο Εργατικών Διαφορών Νο 3 της Κόρδοβα απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί άκυρη η απόλυση, διατηρώντας τον χαρακτηρισμό της ως μη νόμιμης. Η εργαζόμενη άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Κατά την προσφυγή της, η εργαζόμενη επιχείρησε να ανατρέψει την εκδοχή των γεγονότων που είχε γίνει δεκτή πρωτοδίκως, υποστηρίζοντας ότι η πτώση είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης της απόλυσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας δεν έκανε δεκτό το αίτημα αλλαγής των πραγματικών περιστατικών. Έκρινε ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν αποδείκνυαν προφανές σφάλμα στην αξιολόγηση των αποδείξεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Έτσι, διατήρησε ως βάση της κρίσης του τη σειρά των γεγονότων που είχε ήδη καθοριστεί, η απόλυση ανακοινώθηκε προφορικά, στη συνέχεια συνέβη το ατύχημα και αργότερα εστάλη η επίσημη επιστολή. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε πως η απόλυση συνδεόταν με την κατάσταση της υγείας της εργαζόμενης και απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί άκυρη, καθώς και την πρόσθετη αποζημίωση των 33.001 ευρώ που ζητούσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ΕFE.

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