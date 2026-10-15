Γαλλία: Σύγκρουση λεωφορείου με εμπορευματικό τρένο στη Μάγχη με 19 τραυματίες

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά, μετά την ανατροπή λεωφορείου στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης και τη σύγκρουσή του με εμπορευματική αμαξοστοιχία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε στην είσοδο της σήραγγας και στη συνέχεια συγκρούστηκε με εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του λεωφορείου. Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις αρμόδιες αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανατράπηκε το λεωφορείο δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Μετά την ανατροπή, η εμπορευματική αμαξοστοιχία προσέκρουσε στο όχημα, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες του Eurotunnel, καθώς και δυνάμεις από γειτονικές γαλλικές πόλεις, για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των τραυματιών. Ελικόπτερο της γαλλικής υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας SAMU προσγειώθηκε στην περιοχή περίπου στις 21:45, ώρα Ελλάδας.

Στο σημείο βρέθηκε επίσης η αντιπεριφερειάρχης του Καλαί, Αγκάτ Κουρί.

Διακόπηκε η κυκλοφορία

Μετά το περιστατικό, η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη περιοχή διακόπηκε πλήρως, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους.

Τα αίτια της ανατροπής του λεωφορείου και οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης δεν έχουν διευκρινιστεί.

ALERTE - 19 blessés dont 5 en état d'urgence absolu après une collision entre un bus et un train Fret au niveau du quai de chargement du Tunnel sous la Manche à Calais (Préfecture / La Voix du Nord). https://t.co/Xshys2oFOE — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 15, 2026

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