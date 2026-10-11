Έκλεψε δύο δάχτυλα από άγαλμα στη Γαλλία όταν ήταν 9 ετών και τα επέστρεψε 50 χρόνια μετά με μια συγγνώμη

Ένας Καναδός επέστρεψε δύο πέτρινα δάχτυλα από άγαλμα στο κάστρο του Πιερφόν στη Γαλλία, τα οποία είχε πάρει όταν ήταν μόλις 9 ετών, μαζί με μία επιστολή συγγνώμη

Μια ασυνήθιστη ιστορία επιστροφής ενός κλεμμένου αντικειμένου εκτυλίχθηκε στη Γαλλία, όταν το άγαλμα του ιππότη Τερπέν, στο κάστρο του Πιερφόν, απέκτησε ξανά δύο από τα δάχτυλά του, πενήντα χρόνια αφότου είχαν απομακρυνθεί από τη θέση τους.

Τα δύο πέτρινα κομμάτια, ο δείκτης και ο μέσος, βρίσκονταν στον Καναδά από τότε που ένα εννιάχρονο αγόρι τα πήρε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο γαλλικό κάστρο. Σήμερα, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου, ένας λιθοξόος, ο Γκρεγκουάρ, τα στερέωσε ξανά στο άγαλμα.

Το δέμα από τον Καναδά και η επιστολή συγγνώμης

Η ιστορία αποκαλύφθηκε όταν ένα δέμα από τον Καναδά έφτασε στην είσοδο του κάστρου. Στο εσωτερικό του βρίσκονταν δύο πέτρινα δάχτυλα, εν μέρει καλυμμένα με χρυσή μπογιά, καθώς και μια επιστολή. Ο αποστολέας είχε υπογράψει ως «Κύριος Συγγνώμη» και είχε δηλώσει ως διεύθυνση την οδό της Συγχώρεσης, στο Μόντρεαλ. Η επιλογή του ονόματος και της διεύθυνσης έδωσε από την αρχή έναν ιδιαίτερο τόνο στην επιστροφή των αντικειμένων. Όπως εξήγησε η Σεβερίν Λελέ, υπεύθυνη επικοινωνίας του κάστρου, ο άνδρας περιέγραφε στο γράμμα του το περιστατικό που είχε συμβεί περίπου μισό αιώνα νωρίτερα και ζητούσε ειλικρινά συγγνώμη για την πράξη του.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο Καναδός είχε επισκεφθεί το κάστρο του Πιερφόν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, όταν ήταν μόλις 9 ετών. Καθώς περπατούσε στην πτέρυγα των Πρεούζ, παρατήρησε ότι δύο δάχτυλα από ένα από τα 14 αγάλματα του χώρου είχαν ήδη σπάσει και βρίσκονταν στο έδαφος, ανάμεσα στα πόδια του αγάλματος. Το παιδί τα πήρε και τα έβαλε στην τσέπη του, επιστρέφοντας στη συνέχεια στον Καναδά μαζί με το ασυνήθιστο σουβενίρ από τη Γαλλία. Τα δύο κομμάτια παρέμειναν στην κατοχή του για πενήντα χρόνια. Δεν είναι γνωστό αν τα φύλαγε συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια ή αν τα ανακάλυψε ξανά αργότερα. Το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή αποφάσισε να τα επιστρέψει στο μνημείο από το οποίο τα είχε πάρει.

«Αναγνώρισαν αμέσως το άγαλμα»

Ο αποστολέας είχε περιγράψει με ακρίβεια στο γράμμα του το άγαλμα και το σημείο από όπου είχε πάρει τα δύο κομμάτια. Έτσι, οι υπεύθυνοι του κάστρου μπόρεσαν να αναγνωρίσουν ότι επρόκειτο για τα δάχτυλα του Τερπέν, ενός από τους ιππότες του Καρλομάγνου. Η Σεβερίν Λελέ ανέφερε ότι ο άνδρας είχε εκφράσει τη μεταμέλειά του, εξηγώντας ότι ως ενήλικας πλέον αντιλαμβανόταν πόσο ανόητη ήταν η πράξη του όταν ήταν παιδί και ήθελε να την επανορθώσει. Ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος. Οι υπεύθυνοι του κάστρου, ωστόσο, δεν αντιμετώπισαν την επιστροφή με διάθεση επίκρισης. Αντιθέτως, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την πρωτοβουλία του και σχεδιάζουν να του απαντήσουν, καθώς διαθέτουν ακόμη τη διεύθυνση που αναγραφόταν στο δέμα.

Η επιστροφή των δύο δαχτύλων συνέπεσε με τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κάστρο του Πιερφόν, στην περιοχή Ουάζ της Γαλλίας. Στην πτέρυγα των Πρεούζ έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές, ενώ ειδικοί εργάζονται για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των διακοσμητικών στοιχείων του μνημείου. Στις εργασίες συμμετέχουν λιθοξόοι, τεχνίτες ξύλου και συντηρητές ζωγραφικών έργων, με στόχο να αποκατασταθούν με ακρίβεια τα σημεία που έχουν υποστεί φθορές από την υγρασία και το πέρασμα του χρόνου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Τερπέν απέκτησε ξανά δύο από τα αρχικά χαρακτηριστικά του, χάρη σε έναν άνθρωπο που, αφού πέρασε μισό αιώνα από την παιδική του πράξη, αποφάσισε να επιστρέψει ό,τι είχε πάρει και να ζητήσει συγγνώμη.

« Désolé » : 50 ans après avoir volé deux doigts d’une statue, un Canadien les renvoie par colis au château de Pierrefonds ➡️ https://t.co/VCMzdTtcz9 https://t.co/6TRBUNtGaT — Le Parisien | 60 (@leparisien_60) October 11, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ