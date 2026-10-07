Νέα λίστα με τις 1.000 καλύτερες πόλεις στον κόσμο: Η θέση Αθήνας και Θεσσαλονίκης
- Η λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις στον κόσμο
- Οι θέσεις των ελληνικών πόλεων: Πού κατατάσσονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
Έχεις βάλει σκοπό να ταξιδέψεις ή να μετακομίσεις στο εξωτερικό και ψάχνεις ποια χώρα ή και πόλη είναι ιδανική για αυτό που ψάχνεις; Αυτή η αναλυτική λίστα των 1.000 χωρών μπορεί να σε βοηθήσει!
Οι αξιολογήσεις υπολογίζονται από τον Δείκτη Παγκόσμιων Πόλεων της Oxford Economics, ο οποίος κατατάσσει τις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, αναδεικνύοντας τα δυνατά-αδύνατα σημεία τους και τις μελλοντικές τους δυνατότητες.
Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας πέντε κατηγορίες: οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση.
Η λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις στον κόσμο
- Νέα Υόρκη , ΗΠΑ
- Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
- Παρίσι, Γαλλία
- Σιάτλ, ΗΠΑ
- Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ
- Δουβλίνο, Ιρλανδία
- Βοστώνη , ΗΠΑ
- Σαν Χοσέ, ΗΠΑ
- Τόκιο, Ιαπωνία
- Ζυρίχη, Ελβετία
Οι θέσεις των ελληνικών πόλεων: Πού κατατάσσονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
Ανάμεσα στην χιλιάδα πόλεων που μπορούμε να βρούμε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, υπάρχουν και δύο ελληνικές: η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Η πρωτεύουσα της χώρας μας κατατάσσεται στην 252η θέση, αριθμός σχετικά ικανοποιητικός αν αναλογιστεί κανείς πως ξεπερνάει 748 πόλεις, ανάμεσα τους και η Θεσσαλονίκη που βρίσκεται οριακά στη μέση (439η).
Η Αθήνα, από τις πέντε κατηγορίες που συνυπολογίζονται, υπερτερεί στην ποιότητα της ζωής (209η), με τη διακυβέρνηση και τα οικονομικά να είναι - προφανώς - ο αδύναμος κρίκος της (348η και 347η αντίστοιχα).
Από την άλλη, η Θεσσαλονίκη, στα οικονομικά και στο ανθρώπινο κεφάλαιο βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο (576η και 739η), ενώ η ποιότητα ζωής σώζει την κατάσταση (325η).