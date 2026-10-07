Νέα λίστα με τις 1.000 καλύτερες πόλεις στον κόσμο: Η θέση Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ο νέος Δείκτης Παγκόσμιων Πόλεων της Oxford Economics αξιολογεί τις 1.000 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες αλλά και τη θέση της Ελλάδας.

Έχεις βάλει σκοπό να ταξιδέψεις ή να μετακομίσεις στο εξωτερικό και ψάχνεις ποια χώρα ή και πόλη είναι ιδανική για αυτό που ψάχνεις; Αυτή η αναλυτική λίστα των 1.000 χωρών μπορεί να σε βοηθήσει!

Οι αξιολογήσεις υπολογίζονται από τον Δείκτη Παγκόσμιων Πόλεων της Oxford Economics, ο οποίος κατατάσσει τις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, αναδεικνύοντας τα δυνατά-αδύνατα σημεία τους και τις μελλοντικές τους δυνατότητες.

Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας πέντε κατηγορίες: οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση.

Η λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις στον κόσμο

Νέα Υόρκη , ΗΠΑ Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Παρίσι, Γαλλία Σιάτλ, ΗΠΑ Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ Δουβλίνο, Ιρλανδία Βοστώνη , ΗΠΑ Σαν Χοσέ, ΗΠΑ Τόκιο, Ιαπωνία Ζυρίχη, Ελβετία

Οι θέσεις των ελληνικών πόλεων: Πού κατατάσσονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

Ανάμεσα στην χιλιάδα πόλεων που μπορούμε να βρούμε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, υπάρχουν και δύο ελληνικές: η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Η πρωτεύουσα της χώρας μας κατατάσσεται στην 252η θέση, αριθμός σχετικά ικανοποιητικός αν αναλογιστεί κανείς πως ξεπερνάει 748 πόλεις, ανάμεσα τους και η Θεσσαλονίκη που βρίσκεται οριακά στη μέση (439η).

Η Αθήνα, από τις πέντε κατηγορίες που συνυπολογίζονται, υπερτερεί στην ποιότητα της ζωής (209η), με τη διακυβέρνηση και τα οικονομικά να είναι - προφανώς - ο αδύναμος κρίκος της (348η και 347η αντίστοιχα).

Από την άλλη, η Θεσσαλονίκη, στα οικονομικά και στο ανθρώπινο κεφάλαιο βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο (576η και 739η), ενώ η ποιότητα ζωής σώζει την κατάσταση (325η).

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