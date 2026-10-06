Πώς τα ζώα προαισθάνονται τους σεισμούς: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψή τους; (vid)

Η περίεργη συμπεριφορά των ζώων πριν από σεισμούς και φυσικές καταστροφές προβληματίζει την επιστήμη εδώ και αιώνες.

Τον χειμώνα του 1975, οι αγρότες στα χωράφια γύρω από την κινεζική πόλη Χαϊτσένγκ έμειναν εμβρόντητοι όταν συνάντησαν ξαφνικά εκατοντάδες νεκρά φίδια πεταμένα στο φρέσκο χιόνι. Λίγο αργότερα, παρατήρησαν ότι τα ζώα της φάρμας αρνούνταν να μπουν στους αχυρώνες τους, ενώ τα κοτόπουλα άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα. Οι σκύλοι άρχισαν να γαυγίζουν ανεξέλεγκτα και οι γάτες αρνούνταν να μπουν στα σπίτια.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ασυνήθιστες συμπεριφορές, οι τοπικές αρχές έλαβαν την εξαιρετική απόφαση να εκκενώσουν την πόλη. Και αυτό έγινε την πλέον κατάλληλη στιγμή. Μόλις λίγες ώρες αργότερα, η Χαϊτσένγκ επλήγη από σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σάρωσε την πόλη και προκάλεσε ζημιές στο 90% των κτιρίων. Ωστόσο, επειδή οι κάτοικοι έδωσαν βάση στις προειδοποιήσεις των ζώων, αναφέρθηκαν ελάχιστα θύματα και σώθηκαν πιθανότατα χιλιάδες ζωές.

Πώς μας προειδοποιούν τα ζώα για σεισμό ή φυσική καταστροφή;

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι άνθρωποι είδαν ζώα να συμπεριφέρονται παράξενα πριν από την εκδήλωση σεισμών. Στην πραγματικότητα, οι πρώτες αναφορές για αυτό το φαινόμενο χρονολογούνται από το 373 π.Χ., όταν ο Έλληνας ιστορικός Θουκυδίδης κατέγραψε διάφορα ζώα, συμπεριλαμβανομένων αρουραίων και νυφιτσών, να εγκαταλείπουν την πόλη Ελίκη μέρες πριν χτυπήσει ο σεισμός.

Έκτοτε, έχει καταγραφεί πλήθος ζώων να συμπεριφέρονται με παράξενους τρόπους, να μετακινούνται προς υψηλότερα σημεία ή να βγαίνουν στο ύπαιθρο, όπως τα άτυχα φίδια που βρίσκονταν σε χειμερία νάρκη στην Κίνα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τίγρεις, κατσίκες, άλογα και βούβαλοι.

Μόλις πέρυσι, οι ελέφαντες στο Safari Park του Ζωολογικού Κήπου του Σαν Ντιέγκο έγιναν viral επειδή σχημάτισαν αμέσως έναν «κύκλο συναγερμού» γύρω από τα δύο μικρά της αγέλης, όταν ένας σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών έπληξε την πολιτεία.

Και δεν είναι μόνο τα χερσαία ζώα που φαίνεται να συντονίζονται με αυτές τις μετατοπίσεις στο έδαφος. Το Point Defiance Zoo & Aquarium στην πολιτεία της Ουάσινγκτον δημοσίευσε βίντεο στο διαδίκτυο με ψάρια και καρχαρίες να προσπαθούν να ξεφύγουν όταν ένας σεισμός 4,2 βαθμών ταρακούνησε την Τακόμα.

Το 2022, μια διασωθείσα θαλάσσια χελώνα αφέθηκε ελεύθερη στα ανοιχτά της ανατολικής Αυστραλίας με έναν μικρό δορυφορικό πομπό. Το GPS κατέγραψε τη χελώνα να κολυμπά 1.867 χιλιόμετρα σχεδόν ανατολικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, μέχρι που έκανε μια απότομη αναστροφή και κατευθύνθηκε πίσω προς την Αυστραλία. Δύο ημέρες αργότερα, ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη στο νησιωτικό κράτος της Τόνγκα, προκαλώντας τσουνάμι με κύματα ύψους 15 μέτρων. Φαίνεται ότι η χελώνα αισθάνθηκε το επικείμενο γεγονός και απομακρύνθηκε εγκαίρως.

Τι αισθάνονται τα ζώα και... προφητεύουν τους σεισμούς;

Θεωρία υποστηρίζει πως κατά την προετοιμασία ενός σεισμού, τα πετρώματα βαθιά κάτω από τη γη βρίσκονται υπό εξαιρετική πίεση. Αυτό υποτίθεται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών που φτάνουν στην επιφάνεια του φλοιού της Γης, ακριβώς πάνω από το επίκεντρο, και ιονίζουν τα μόρια του αέρα.

Αυτές οι μεταβολές εξαπλώνονται από το σημείο προέλευσης, προειδοποιώντας ενδεχομένως τα ζώα που είναι συντονισμένα να ανιχνεύουν αυτές τις διαταραχές. Το επιβαρυμένο ρήγμα θα μπορούσε επίσης να απελευθερώνει χαμηλόσυχνες δονήσεις.

Μια άλλη θεωρία εγείρει την πιθανότητα οι σεισμοί που αναπτύσσονται να προκαλούν τη δημιουργία συγκεκριμένων χημικών ουσιών, όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου στο νερό ή το όζον στη ξηρά. Το 2001, για παράδειγμα, δορυφόροι κατέγραψαν μια κατακόρυφη αύξηση του μονοξειδίου του άνθρακα τις ημέρες πριν από τον σεισμό στο Γκουτζαράτ της Ινδίας. Είναι πιθανό αυτές οι χημικές ουσίες να γίνονται αντιληπτές από διαφορετικά ζώα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Κατά πάσα πιθανότητα, δεν υπάρχει μια ενιαία εξήγηση για όλα. Διαφορετικά ζώα αντιδρούν πιθανότατα σε διαφορετικά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως οι ελέφαντες επικοινωνούν μέσω κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας, ενώ οι χελώνες είναι ευαίσθητες στα μαγνητικά πεδία.

Το αν τα ζώα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη αυτών των γεγονότων είναι ακόμη πιο δύσκολο να απαντηθεί. Απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την παρακολούθηση των ζώων, κάτι που είναι δύσκολο να γίνει στην κλίμακα που θα χρειαζόταν για να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο μοντέλο πρόβλεψης.

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