Η ευρωπαϊκή πλευρά μιλά για μείωση άνω του 50% σε ορίζοντα τετραετίας, αλλά όχι σε σχέση με τις σημερινές εισαγωγές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα κατέληξαν σε καταρχήν συνεννόηση για τον περιορισμό των εξαγωγών κινεζικών υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε μετά τις εμπορικές διαβουλεύσεις στο Πεκίνο, στις 8–9 Οκτωβρίου, μεταξύ του Ευρωπαίου επιτρόπου Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφτσοβιτς, και του Κινέζου υπουργού Εμπορίου, Γουάνγκ Γουεντάο.

Σύμφωνα με τον Σέφτσοβιτς, η συνεννόηση ανοίγει την προοπτική μείωσης των εξαγωγών αυτών των οχημάτων κατά περισσότερο από το μισό. Η διατύπωση, ωστόσο, χρειάζεται προσοχή: το 50% δεν αφορά άμεσο υποδιπλασιασμό των σημερινών εισαγωγών, αλλά σύγκριση με την προβλεπόμενη εξέλιξή τους την επόμενη τετραετία, εφόσον δεν λαμβάνονταν νέα μέτρα.

Τι ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή πλευρά

Στην επίσημη δήλωσή του μετά τη δεύτερη συνάντηση των εμπορικών και επενδυτικών διαβουλεύσεων ΕΕ–Κίνας, ο Σέφτσοβιτς ανέφερε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «κοινή συνεννόηση» για τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών και plug-in υβριδικών προς την ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή ανακοίνωση καλύπτει, επομένως, τόσο τα υβριδικά χωρίς εξωτερική φόρτιση όσο και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά. Δεν πρόκειται για γενική ανακοίνωση περιορισμού όλων των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Κίνα ούτε για κατάργηση ή αντικατάσταση των μέτρων που αφορούν τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Οι συνομιλίες για τα τελευταία συνεχίζονται ως ξεχωριστό σκέλος της εμπορικής διαπραγμάτευσης.

Η κινεζική πλευρά επιβεβαίωσε επίσης ότι υπήρξε συνεννόηση για το εμπόριο υβριδικών οχημάτων, την οποία περιέγραψε ως συμβατή με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στη δημοσιοποιημένη κινεζική περιγραφή, όμως, δεν αναφέρεται το ποσοστό μείωσης που προβάλλουν οι Βρυξέλλες.

Γιατί το «στο μισό» δεν σημαίνει ό,τι φαίνεται

Το κρίσιμο σημείο είναι η βάση της σύγκρισης. Η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τις εξαγωγές που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε ορίζοντα τεσσάρων ετών, με βάση ένα σενάριο συνέχισης της υφιστάμενης πορείας χωρίς νέα παρέμβαση. Ο περιορισμός άνω του 50% υπολογίζεται έναντι αυτού του σεναρίου και όχι αυτομάτως έναντι του σημερινού ετήσιου όγκου.

Με άλλα λόγια, μια συμφωνία που συγκρατεί την προβλεπόμενη αύξηση μπορεί να μειώνει σημαντικά τις μελλοντικές εισαγωγές σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, χωρίς αυτές να υποχωρούν κατ’ ανάγκη κάτω από τα σημερινά επίπεδα. Δεν προκύπτει, συνεπώς, ότι από την έναρξη εφαρμογής της θα εισάγονται ακριβώς τα μισά αυτοκίνητα από όσα εισάγονται τώρα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι τίτλοι περί «υποδιπλασιασμού των κινεζικών υβριδικών» δεν αρκούν για να αποτυπώσουν την πραγματική έκταση της συνεννόησης. Χωρίς δημοσιοποιημένη βάση υπολογισμού και συγκεκριμένα ετήσια όρια, το ποσοστό περιγράφει την εκτίμηση της ευρωπαϊκής πλευράς, όχι ακόμη έναν πλήρως προσδιορισμένο κανόνα εισαγωγών.

Η άνοδος των plug-in υβριδικών στο επίκεντρο

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αύξησης των εισαγωγών plug-in υβριδικών στην ΕΕ. Σύμφωνα με το Reuters, οι εισαγωγές αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 86% στο δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, ενώ οι τιμές υποχώρησαν κατά 20%. Περισσότερα από τα μισά οχήματα προέρχονταν από την Κίνα.

Τα στοιχεία εξηγούν γιατί τα υβριδικά αποτελούν πλέον ξεχωριστό πεδίο των εμπορικών συνομιλιών. Η συζήτηση δεν περιορίζεται στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά επεκτείνεται σε μια κατηγορία που κερδίζει έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά και ασκεί αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά

Παρά την ανακοίνωση, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι λεπτομέρειες του μηχανισμού εφαρμογής. Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο περιορισμός θα στηριχθεί σε αριθμητικά όρια, σε διαφορετικές εμπορικές δεσμεύσεις ή σε συνδυασμό εργαλείων. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί όρια ανά έτος, κατασκευαστή ή κατηγορία οχήματος. Ο Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι θα παρουσιάσει τις παραμέτρους της συνεννόησης στους Ευρωπαίους ηγέτες και ότι απαιτείται η έγκρισή τους για τα επόμενα βήματα.

Για την αγορά αυτοκινήτου, η εξέλιξη αποτελεί σημαντική ένδειξη για την κατεύθυνση των σχέσεων ΕΕ–Κίνας. Δεν επιτρέπει ακόμη, όμως, ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με πιθανές ανατιμήσεις, διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων ή αλλαγές στους χρόνους παράδοσης. Αυτά θα εξαρτηθούν από τους τελικούς όρους και την ημερομηνία εφαρμογής τους.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε κάποιου είδους αρχική συμφωνία για τον περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών προς την ΕΕ. Το πόσο δεσμευτική θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί και ποιες ακριβώς εισαγωγές θα επηρεάσει παραμένει το επόμενο -και ουσιαστικότερο για τον καταναλωτή- κεφάλαιο της διαπραγμάτευσης.

