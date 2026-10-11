Τρόμος σε ταβέρνα της Θεσσαλονίκης: Η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός πέφτει πάνω σε τραπέζια και εκτοξεύει θαμώνες (vid)

«Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα τραπέζια εστιατορίου, την ώρα που στον εξωτερικό χώρο βρίσκονταν πελάτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο 45χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:00, στην οδό Αγαμέμνονος. Το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στον χώρο του καταστήματος, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τους ανθρώπους που κάθονταν στην αυλή του εστιατορίου να πετάγονται από τις θέσεις τους.

Η προσπάθεια διαφυγής

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης, αποτυπώνοντας τον πανικό που επικράτησε στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου. Οι θαμώνες βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα αυτοκίνητο που εισέβαλε ανάμεσα στα τραπέζια, με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να τραυματιστούν.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο κάνοντας όπισθεν. Ωστόσο, θαμώνες που είχαν μόλις βιώσει τις τρομακτικές στιγμές τον σταμάτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό.

Ο 45χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένδειξη ήταν 0,77, με το αναφερόμενο όριο να είναι 0,25.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον οδηγό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 45χρονος αλλοδαπός οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο όταν εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών θαμώνων και υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Την επικινδυνότητα της κατάστασης περιέγραψε χαρακτηριστικά ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, λέγοντας: «Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι με την ταχύτητα που ερχόταν».

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