Αγροτική οικογένεια στη Γαλλία πουλάει χιλιάδες τόνους πατάτας 0,53€ το κιλό: Η μοναδική προϋπόθεση
Η αγορά 15 κιλών πατάτας με μόλις 8 ευρώ έγινε πραγματικότητα σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, χάρη στην πρωτοβουλία μιας οικογένειας αγροτών από τη ζώνη Hauts-de-France. Οι παραγωγοί μεταφέρουν τη σοδειά τους απευθείας στις γειτονιές, προσφέροντας βασικά αγαθά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για τους κατοίκους.
Πώληση στους δρόμους υπό μία προϋπόθεση
Μία από τις τελευταίες δράσεις πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (10/10) στο Fontenay-sous-Bois, κοντά στο Παρίσι. Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν σακιά 15 κιλών πατάτας προς 8 ευρώ (περίπου 0,53 ευρώ το κιλό) και σακιά 10 κιλών κρεμμυδιών προς 6 ευρώ.
Μοναδική προϋπόθεση για τη συναλλαγή ήταν η πληρωμή αποκλειστικά με μετρητά, ενώ είχε διαμορφωθεί ειδικός χώρος παραλαβής για την αποφυγή της αναμονής και του συνωστισμού.
Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η οικογενειακή επιχείρηση «Pommes de terre Fontane», η οποία καλλιεργεί τη συγκεκριμένη ποικιλία πατάτας, ιδανική για πουρέ και τηγάνισμα, που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη δράση στη γαλλική πρωτεύουσα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, αγρότες από το βόρειο τμήμα της χώρας έφτασαν στο Les Mureaux με ένα φορτηγό γεμάτο 25 τόνους πατάτες, πουλώντας τότε τα σακιά των 15 κιλών προς 6 ευρώ.
Επέκταση της πρωτοβουλίας σε νέες περιοχές
Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στους παραγωγούς να διαθέσουν τη σοδειά τους χωρίς τη μεσολάβηση των σούπερ μάρκετ και των διακινητών, εξασφαλίζοντας άμεσα έσοδα.
Η οικογένεια σχεδιάζει να μεταφέρει την κινητή αγορά της και σε άλλες γαλλικές πόλεις εντός του Οκτωβρίου, όπως το Nanterre, το Montfermeil και το Villeneuve-Saint-Georges, δίνοντας ανάσα στα νοικοκυριά που αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων.
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