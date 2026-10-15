Η Trade Republic αλλάζει τα δεδομένα στην Ελλάδα: «Στόχος μας όλο και περισσότεροι να αποκτήσουν τον έλεγχο του οικονομικού τους μέλλοντος»

Με το λανσάρισμα τρεχούμενου λογαριασμού χωρίς προμήθειες, επιτοκίου 3% για νέους πελάτες και αυτόματης επένδυσης 1% από κάθε αγορά (Saveback), η Trade Republic φέρνει μια νέα εποχή στην καθημερινή τραπεζική και αποταμίευση στην Ελλάδα.

Η Trade Republic, η μεγαλύτερη πλατφόρμα αποταμίευσης και επενδύσεων στην Ευρώπη, πραγματοποιεί ένα δυναμικό βήμα στην ελληνική αγορά, μετατρέποντας την καθημερινή τραπεζική σε μια ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των αποταμιεύσεων.

Με την πλήρη διάθεση της εφαρμογής στα ελληνικά, η Trade Republic λανσάρει στην Ελλάδα έναν τρεχούμενο λογαριασμό χωρίς προμήθεια, ο οποίος συνοδεύεται από κάρτα, επιτόκιο 3% για τους νέους πελάτες (σε υπόλοιπα έως 50.000 ευρώ) και το καινοτόμο πρόγραμμα Saveback 1%, το οποίο επενδύει αυτόματα μέρος των καθημερινών δαπανών σε επενδυτικά πλάνα. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα για απευθείας κατάθεση μισθοδοσίας, εξόφληση λογαριασμών και άμεσες μεταφορές SEPA, συνδυάζοντας τις καθημερινές συναλλαγές με τις επενδύσεις σε μετοχές, ETFs και ομόλογα, όλα μέσα από μία εφαρμογή.

Σε μια χώρα όπου το 58% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών παραμένει σε τραπεζικές καταθέσεις με μέσο επιτόκιο μόλις 0,03%, η πρόταση της Trade Republic έρχεται να δώσει ουσιαστική λύση στην προστασία των χρημάτων από τον πληθωρισμό.

Για τις προοπτικές, το όραμα και τις ευκαιρίες που διανοίγονται για τους Έλληνες καταναλωτές, μιλά ο Pablo Lopez, Country Manager Ελλάδας της Trade Republic.

Ποιο είναι το μεγάλο όραμα της Trade Republic; Πώς θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο που ο μέσος άνθρωπος βλέπει τη διαχείριση των χρημάτων του και τη σχέση του με την αποταμίευση στην καθημερινότητά του;

«Η αποστολή μας είναι απλή: να βοηθήσουμε εκατομμύρια Ευρωπαίους να αποκτήσουν τον έλεγχο του οικονομικού τους μέλλοντος και να εξασφαλίσουν την οικονομική τους ευημερία.

Για πάρα πολύ καιρό, η τραπεζική αφορούσε απλώς τη διατήρηση χρημάτων σε έναν λογαριασμό, ενώ οι επενδύσεις θεωρούνταν κάτι που προοριζόταν μόνο για πλούσιους ή ειδικούς στα χρηματοοικονομικά. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Στην Trade Republic, συγκεντρώνουμε την τραπεζική, την αποταμίευση και τις επενδύσεις σε μία απλή εφαρμογή. Μπορείτε να λαμβάνετε τον μισθό σας, να πληρώνετε για τον καφέ σας, να κερδίζετε τόκους στις αποταμιεύσεις σας και να επενδύετε για το μέλλον σας, όλα σε ένα μέρος. Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε τη φροντίδα του οικονομικού μας μέλλοντος μέρος της καθημερινότητας και όχι κάτι που οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο όταν συνταξιοδοτούνται».

Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε καθημερινά μικροαγορές με την κάρτα μας, από τον πρωινό καφέ μέχρι τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Πώς ακριβώς δουλεύει το 1% Saveback και πώς μπορεί ένας απλός καφές να μετατραπεί σε... επένδυση για το μέλλον μας;

«Φανταστείτε ότι κάθε φορά που ξοδεύετε χρήματα, επενδύετε παράλληλα και λίγο στο μέλλον σας. Αυτό ακριβώς κάνει το Saveback. Όταν πληρώνετε με την κάρτα της Trade Republic, λαμβάνετε το 1% των επιλέξιμων δαπανών σας πίσω, το οποίο επενδύεται αυτόματα σε ένα αποταμιευτικό/επενδυτικό πρόγραμμα της επιλογής σας.

Ας υποθέσουμε ότι ξοδεύετε 1.000 ευρώ τον μήνα σε καθημερινές αγορές: τρόφιμα, καφέ, εστιατόρια ή ψώνια. Αυτό σημαίνει 10 ευρώ που επενδύονται κάθε μήνα, ή 120 ευρώ σε έναν χρόνο, χωρίς να αλλάξετε τις καταναλωτικές σας συνήθειες. Απλώς ενεργοποιείτε το Saveback και διατηρείτε ένα επενδυτικό πρόγραμμα με τουλάχιστον 50 ευρώ σε μηνιαίες εισφορές. Το Saveback έχει ανώτατο όριο τα 15 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό μεμονωμένα, αλλά με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με την τακτική επένδυση, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θέλουμε να μετατρέψουμε τις καθημερινές δαπάνες σε μια ευκαιρία για τη σταδιακή ενίσχυση των κεφαλαίων σας».

Στην Ελλάδα συνηθίζουμε να αφήνουμε τα χρήματά μας στον τραπεζικό λογαριασμό “για ώρα ανάγκης”, χωρίς να κερδίζουμε σχεδόν τίποτα. Τι σημαίνει πρακτικά το επιτόκιο 3% στην τσέπη ενός καταναλωτή στο τέλος του χρόνου;

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου των νοικοκυριών είναι μόλις 0,03%. Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε 10.000 ευρώ σε μια παραδοσιακή τράπεζα, κερδίζετε περίπου 3 ευρώ τον χρόνο.

Στην Trade Republic, αυτά τα ίδια 10.000 ευρώ θα μπορούσαν να αποφέρουν 300 ευρώ μικτά τον χρόνο με επιτόκιο 3%. Δηλαδή 100 φορές περισσότερο. Και για κάποιον που διακρατεί 30.000 ευρώ, μιλάμε για περίπου 900 ευρώ σε ετήσιους μικτούς τόκους αντί για 9 ευρώ. Για τους νέους πελάτες, προσφέρουμε αυτήν τη στιγμή 3% ετήσιο επιτόκιο σε υπόλοιπα έως 50.000 ευρώ, με τον τόκο να υπολογίζεται καθημερινά και να καταβάλλεται μηνιαία. Τα χρήματά σας παραμένουν προσβάσιμα όποτε τα χρειαστείτε. Το μήνυσή μας είναι απλό: τα χρήματά σας πρέπει να εργάζονται για εσάς, ακόμη και όταν δεν τα επενδύετε ενεργά».

Πολλοί θεωρούν ότι οι επενδύσεις και τα χρηματιστήρια είναι μόνο για "ειδικούς" ή ανθρώπους με πολλά χρήματα. Πώς βοηθάει η εφαρμογή της Trade Republic κάποιον που δεν έχει καμία απολύτως εμπειρία να κάνει τα πρώτα του βήματα με ασφάλεια;

«Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα σε κάποιον που δεν έχει επενδύσει ποτέ είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε πλούσιοι ή ειδικοί για να ξεκινήσετε. Στην Trade Republic, μπορείτε να ξεκινήσετε να επενδύετε με μόλις 1 ευρώ. Μπορείτε να αγοράσετε μετοχές, ETFs ή να δημιουργήσετε ένα αυτοματοποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα που επενδύει ένα μικρό ποσό κάθε μήνα.

Για παράδειγμα, αντί να προσπαθεί κάποιος να προβλέψει ποια μετοχή θα έχει τις καλύτερες επιδόσεις αύριο, θα μπορούσε να επιλέξει ένα διαφοροποιημένο ETF που παρακολουθεί εκατοντάδες ή χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως και να επενδύει 25 ή 50 ευρώ κάθε μήνα. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να κάνει αυτή τη διαδικασία απλή και διαφανή, με σαφείς πληροφορίες για τις επενδύσεις και τα κόστη, καθώς και επενδυτικά προγράμματα χωρίς προμήθειες εκτέλεσης. Φυσικά, οι επενδύσεις ενέχουν ρίσκο και οι αποδόσεις δεν είναι ποτέ εγγυημένες. Όμως, στόχος μας είναι να αφαιρέσουμε την περιττή πολυπλοκότητα και να δώσουμε σε όλους τα εργαλεία για να χτίσουν το οικονομικό τους μέλλον με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Ένα από τα μεγαλύτερα άγχη όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό είναι οι κρυφές χρεώσεις στις κάρτες και τις αναλήψεις. Τι αλλάζει για έναν Έλληνα ταξιδιώτη που χρησιμοποιεί την κάρτα της Trade Republic στις διακοπές του;

«Ένα από τα εκνευριστικά πράγματα όταν ταξιδεύετε είναι να ανακαλύπτετε ότι η τράπεζά σας σας έχει χρεώσει επιπλέον απλώς και μόνο επειδή πληρώσατε σε διαφορετικό νόμισμα ή κάνατε ανάληψη μετρητών στο εξωτερικό. Με την Trade Republic, θέλουμε τα χρήματά σας να ταξιδεύουν τόσο ελεύθερα όσο κι εσείς.

Η κάρτα μας δεν έχει μηνιαία συνδρομή και δεν επιβάλλουμε πρόσθετες προμήθειες συναλλάγματος στις πληρωμές με κάρτα. Είτε λοιπόν πληρώνετε για δείπνο στο Λονδίνο, είτε κάνετε ψώνια στη Νέα Υόρκη, είτε ταξιδεύετε στην Ιαπωνία, μπορείτε να πληρώνετε χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία της Visa χωρίς επιπλέον καπέλο συναλλάγματος από την Trade Republic. Μπορείτε επίσης να κάνετε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ σε όλο τον κόσμο χωρίς προμήθεια ανάληψης από εμάς για αναλήψεις ισόποσες των 100 ευρώ ή περισσότερο. Κάτω από αυτό το όριο, χρεώνουμε 1 ευρώ ανά ανάληψη. Και υπάρχει ένα ακόμη όφελος: συνεχίζετε να κερδίζετε 1% Saveback σε επιλέξιμες αγορές στο εξωτερικό, όπως ακριβώς κάνετε και στην πατρίδα σας. Η φιλοσοφία μας είναι απλή: η τραπεζική πρέπει να κάνει τη ζωή σας ευκολότερη, όχι ακριβότερη».