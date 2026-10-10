Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Διεθνές σήμα από τον αμερικανικό οργανισμό National Center for Missing & Exploited Children στάθηκε η αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι μιας σοβαρής υπόθεσης στην Ελλάδα. Οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. ότι ένας χρήστης εντός της ελληνικής επικράτειας είχε προχωρήσει στη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης.

52χρονος γυναικολόγος ο δράστης

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν αμέσως εξειδικευμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα. Μέσα από την ιχνηλάτηση των ηλεκτρονικών ιχνών, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία του χρήστη και να εντοπίσουν την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10), οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους τόσο στο σπίτι όσο και στο ιατρείο του 52χρονου γυναικολόγου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένας σκληρός δίσκος υπολογιστή, ένα φορητό laptop, ένα tablet καθώς και μία κάρτα μνήμης microSD.

Η εξέταση των κατασχεθέντων επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο cloud. Στους αποθηκευτικούς χώρους των συσκευών του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ορισμένα από τα οποία ήταν εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Όπως διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο ίδιος συμμετείχε στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ο 52χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τα οποία χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 08-10-2026, στην εν λόγω οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

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