31χρονη στο Λονδίνο υποστηρίζει πως η αυστηρή ωμοφαγική διατροφή της την απάλλαξε πλήρως από τη σωματική δυσοσμία.

Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί υποστηρίζουν τις δίαιτες που βασίζονται στο ωμό κρέας, μια γυναίκα από το Λονδίνο επέλεξε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Η 31χρονη Ακούτ Μπολ ακολουθεί μια αυστηρή ωμοφαγική-φυτοφαγική διατροφή, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μαγειρεμένα φρούτα και λαχανικά, ισχυριζόμενη ότι η συνήθεια αυτή σταμάτησε εντελώς τις ανεπιθύμητες σωματικές οσμές.

«Ιδρώνω και δεν μυρίζω»

Χάρη σε αυτή την αλλαγή, το μοντέλο και ηθοποιός δηλώνει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει αποσμητικό εδώ και δύο χρόνια, ακόμη και όταν ιδρώνει έντονα κατά τη διάρκεια της γυμναστικής.

Η απόφαση να αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες προήλθε μετά την συμμετοχή της σε ένα σεμινάριο ευεξίας στη Φλόριντα, όπου ένας γιατρός της εξήγησε πως η κατανάλωση ωμών τροφών εξαλείφει την ανάγκη για αποσμητικά προϊόντα.

Η φοβία της δυσοσμίας απασχολούσε πάντα την Μπολ, η οποία στο παρελθόν είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία να παρασκευάσει δικά της φυσικά αποσμητικά. Έτσι, σταδιακά μέσα στο 2023 αύξησε την κατανάλωση ωμών τροφών, με το καθημερινό της διαιτολόγιο να περιλαμβάνει πλέον μεγάλες ποσότητες smoothies φρούτων, σαλάτες και αφυδατωμένα λαχανικά, αποφεύγοντας πλήρως τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Όπως υποστηρίζει η ίδια, η διαφορά είναι αισθητή: «Πηγαίνω σε μαθήματα χορού, ιδρώνω πάρα πολύ και απλώς έχω μια φυσική μυρωδιά, όχι σωματική δυσοσμία. Έχω ρωτήσει την αδελφή μου και τους φίλους μου αν μυρίζω και όλοι μου λέγανε όχι».

Παράλληλα, σημειώνει ότι νιώθει διαρκώς ενέργεια, ενώ έχει προσαρμόσει ακόμη και τις οικογενειακές γιορτές στις προτιμήσεις της, καταναλώνοντας χυμούς λαχανικών και μπιφτέκια από αφυδατωμένα μανιτάρια.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια δηλώνει αναζωογονημένη, ο αυστηρός τρόπος ζωής της έχει προκαλέσει επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες την κατηγόρησαν για διατροφικές διαταραχές ή ισχυρίστηκαν πως καταναλώνει μαγειρεμένα φαγητά κρυφά, ωστόσο η ίδια δηλώνει ότι δεν δίνει σημασία σε αυτές τις φωνές.

Πλέον, η 31χρονη ελπίζει να γνωρίσει έναν σύντροφο που να μοιράζεται τις ίδιες ηθικές αξίες και διατροφικές συνήθειες. «Ο σύντροφος της ζωής μου πρέπει να είναι ωμοφάγος, ώστε οι αξίες μας να είναι ίδιες και τα μελλοντικά μας παιδιά να ακολουθήσουν την ίδια διατροφή», καταλήγει η ίδια.

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