Κάθεσαι πάντα και παντού στην ίδια θέση; Μάθε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ασήμαντη συνήθεια

Από το λεωφορείο και το μετρό μέχρι την τραπεζαρία και το γραφείο, αν επιλέγεις πάντα να κάθεσαι στην ίδια ακριβώς θέση, ήρθε η ώρα να μάθεις κάτι για τον εαυτό σου.

Αρκεί να παρατηρήσεις τι συμβαίνει στο οικογενειακό τραπέζι για να διαπιστώσεις ότι, συχνά, οι θέσεις μοιάζουν να είναι ήδη προκαθορισμένες. Ο καθένας κατευθύνεται σχεδόν αυτόματα στη γνώριμη θέση του, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί κάποια συνεννόηση. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις αίθουσες διδασκαλίας, στους χώρους εργασίας, ακόμη και στο μαγαζί που πίνουμε τον καφέ μας.

Μπορεί η επιλογή να κάθεσαι πάντα στην ίδια θέση να μοιάζει με μια απλή καθημερινή συνήθεια, στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η προτίμηση ενδέχεται να συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλός μας διαχειρίζεται τις επιλογές, την ανάγκη για σταθερότητα και το αίσθημα ασφάλειας. Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που νιώθει άνετα με το να κάθεται συνεχώς στο ίδιο σημείο και υπάρχει επιστημονική εξήγηση.

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