Το θαλάσσιο super car Lamborghini των 6 εκατ. που μαγνήτισε τα βλέμματα στη Μύκονο (vid)

Το ενδέκατο συλλεκτικό ταχύπλοο Tecnomar for Lamborghini 63 έριξε άγκυρα στη Μύκονο και μαγνήτισε τα βλέμματα.

Το 1963 στην Μπολόνια γεννήθηκε η Lamborghini, σηματοδοτώντας ένα έτος-ορόσημο για τους λάτρεις των super cars. Για να γιορτάσει αυτή την ιστορική χρονιά, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία, σε συνεργασία με την Tecnomar, δημιούργησε ένα μοναδικό ταχύπλοο, το Tecnomar for Lamborghini 63.

Η κάμερα του Mykonos Live TV ξενάγησε το κοινό στους χώρους του ενδέκατου «αντίτυπου» του εντυπωσιακού σκάφους, το οποίο έριξε άγκυρα στο νησί των ανέμων και τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Ένα θαλάσσιο super car 6 εκατ. ευρώ

Ο αριθμός «63», πέρα από το έτος ίδρυσης της Lamborghini, παραπέμπει τόσο στο μήκος του σκάφους που είναι 63 πόδια (περίπου 20 μέτρα), όσο και στη μέγιστη ταχύτητά του που φτάνει τους 63 κόμβους (116 χιλιόμετρα την ώρα).

Στο εσωτερικό του γιοτ, ο σχεδιασμός, τα υλικά, ακόμη και τα όργανα αναπαράγουν πιστά την εικόνα που συναντάμε στα αυτοκίνητα της εταιρείας, τόσο στο κατάστρωμα όσο και στην καμπίνα.

Το Tecnomar for Lamborghini 63, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 14 άτομα συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος, αποτελεί ένα από τα ταχύτερα σκάφη που κυκλοφορούν παγκοσμίως. Η ισχύς του φτάνει τους 4.000 ίππους και προέρχεται από δύο ντιζελοκινητήρες V12.

Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, το σκάφος «καίει» περίπου 1.000 ευρώ την ώρα, ενώ η τιμή απόκτησής του αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των κατόχων του συλλεκτικού αυτού μοντέλου περιλαμβάνονται κορυφαία ονόματα του αθλητισμού, όπως ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι.

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