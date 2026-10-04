Η Giuseppina ζει μόνη στα βουνά της Ιταλίας, σχεδόν στα 3.000 μέτρα: Κοιμάται με 16 κουβέρτες και δεν έχει ψυγείο

Η συνταξιούχος από την κοιλάδα Valseriana έχει επιλέξει μια ζωή μακριά από πόλεις και τεχνολογία, χωρίς τηλέφωνο, τηλεόραση ή οικιακές συσκευές.

Στα βουνά της βόρειας Ιταλίας εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιλέξει έναν τρόπο ζωής πολύ διαφορετικό από αυτόν των σύγχρονων πόλεων.

Μία από αυτούς είναι η Giuseppina, η οποία ζει μόνη σε ένα μικρό σπίτι στην κοιλάδα Valseriana, στην επαρχία του Μπέργκαμο, σε υψόμετρο που πλησιάζει τα 3.000 μέτρα. Η ιστορία της παρουσιάστηκε από το ιταλικό κανάλι στο YouTube The Pillow, το οποίο επισκέπτεται ανθρώπους και περιοχές όπου διατηρούνται τρόποι ζωής μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η Giuseppina έχει απομακρυνθεί σχεδόν πλήρως από την τεχνολογία. Δεν έχει τηλέφωνο, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, ενώ στο σπίτι της δεν υπάρχουν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

Χωρίς ψυγείο και με 16 κουβέρτες στον ύπνο

Η μοναδική πηγή θέρμανσης στην κατοικία της είναι ένα τζάκι, ενώ δεν διαθέτει ούτε ψυγείο. Όπως εξηγεί, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες της περιοχής επιτρέπουν τη συντήρηση των τροφίμων χωρίς ηλεκτρική συσκευή. Τις νύχτες, η Giuseppina αντιμετωπίζει τις συνθήκες με τον δικό της τρόπο. Όπως λέει, κοιμάται χρησιμοποιώντας έως και 16 κουβέρτες ταυτόχρονα. «Όταν κοιμάμαι, είμαι ζεστή, γιατί χρησιμοποιώ 16 κουβέρτες μαζί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Giuseppina δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση ανάμεσα στα ζώα παρά στους ανθρώπους. «Οι άνθρωποι δεν είναι για μένα», λέει, εξηγώντας ότι η επαφή με πολύ κόσμο την κάνει να αισθάνεται άβολα. Στην καθημερινότητά της έχει κοντά της κότες, αρκετές γάτες και έναν σκύλο. Παρά το γεγονός ότι είναι συνταξιούχος, συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά στη μικρή της κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Κάθε χρόνο φροντίζει ένα μοσχάρι, το οποίο στη συνέχεια πουλά, ενώ το εισόδημά της συμπληρώνεται από τη σύνταξή της.

Οι δουλειές της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κόψιμο ξύλων, τη συλλογή κοπριάς, αλλά και τη μετακίνηση στο βουνό για να μαζέψει ξερά φύλλα και ξύλα. «Με ζαλίζει να βλέπω τόσο πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να είμαι δυνατή, αισθάνομαι αδύναμη», αναφέρει.

Από μικρή στα βουνά

Η σχέση της με το συγκεκριμένο μέρος δεν ξεκίνησε τώρα. Η Giuseppina έζησε εκεί από την παιδική της ηλικία μαζί με τους γονείς της και τις δύο αδελφές της. Με τα χρόνια, οι συγγενείς της έφυγαν από τη ζωή της και εκείνη τελικά έμεινε μόνη. Για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά, άρχισε να γεμίζει το σπίτι της με κούκλες και παιχνίδια.

Ακόμη και σήμερα, τα ημερολόγια και τα ρολόγια έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην καθημερινότητά της, καθώς τη βοηθούν να έχει μια αίσθηση του χρόνου και της αλλαγής των ημερών. Η ίδια λέει επίσης ότι δεν έχει κοιμηθεί ποτέ έξω από το σπίτι της και δεν έχει ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο, καθώς φοβάται την ταχύτητα. Για τη Giuseppina, η απομόνωση στα βουνά δεν είναι μια προσωρινή επιλογή, αλλά ένας τρόπος ζωής που έχει διαμορφώσει εδώ και δεκαετίες.

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