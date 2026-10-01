Υπέστη ανακοπή στα 21 της ενώ «σκρόλαρε» στο κινητό: Την έσωσε η μητέρα της που ήξερε ΚΑΡΠΑ και είχε απινιδωτή στο σπίτι!

Μια 21χρονη φοιτήτρια υπέστη κρίση και καρδιακή ανακοπή στο σπίτι, ενώ καθόταν στο κινητό της, με τη μητέρα της να της κάνει ΚΑΡΠΑ και να τη σώζει.

Η Rhianna Mackay, φοιτήτρια του Cardiff University, βρισκόταν στο σπίτι με τους γονείς της στις αρχές Ιουλίου και καθόταν στο κινητό της, όταν ξαφνικά υπέστη κρίση. Η 21χρονη έπεσε από τον καναπέ στο πάτωμα. Η μητέρα της, Vicky, βρισκόταν δίπλα της και κατάλαβε γρήγορα ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή.

Όπως περιέγραψε η ίδια η Rhianna, δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά κάτι αντίστοιχο. «Καθόμουν στο σπίτι, στο κινητό μου, και άρχισα να έχω κρίση. Έπεσα από τον καναπέ στο πάτωμα. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ», ανέφερε. Η μητέρα της είχε εκπαιδευτεί μέσω της Scottish Rugby και είναι επίσης εθελόντρια διασώστρια. Όταν διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν ανέπνεε, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

«Ήταν πιο τραυματικό για την οικογένειά μου»

Η Vicky χρησιμοποίησε και τον απινιδωτή που είχε η οικογένεια στο σπίτι. Η συσκευή χορήγησε δύο ηλεκτρικά σοκ, τα οποία βοήθησαν στην επαναφορά της 21χρονης. Η Rhianna μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Caithness General Hospital στη Σκωτία, όπου οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα. Στη συνέχεια διαγνώστηκε με σύνδρομο μακρού QT (LQTS), μια σπάνια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, η οποία μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία, κρίσεις, καρδιακή ανακοπή και, σε σοβαρές περιπτώσεις, θάνατο.

Η 21χρονη υποβλήθηκε σε περίπου δίωρη επέμβαση και τοποθετήθηκε εμφυτεύσιμος απινιδωτής στην καρδιά της. Η Rhianna δεν θυμάται το περιστατικό, κάτι που όπως είπε έκανε την εμπειρία διαφορετική για την ίδια σε σχέση με την οικογένειά της. «Νομίζω ότι ήταν πιο τραυματικό για την οικογένειά μου παρά για μένα, καθώς δεν μπορώ να θυμηθώ ότι συνέβη», είπε. Οι γιατροί τής συνέστησαν επίσης να λαμβάνει β-αναστολείς για το υπόλοιπο της ζωής της ως μέρος της θεραπείας για το LQTS.

Αποφοίτησε από το νοσοκομείο

Η περιπέτεια της υγείας της είχε ως αποτέλεσμα να χάσει και την τελετή αποφοίτησής της από το Cardiff University, έπειτα από τρία χρόνια σπουδών. «Ήταν αρκετά heartbreaking όταν δεν μπορούσα να πάω στην αποφοίτησή μου, καθώς είχα δουλέψει τόσο σκληρά για τρία χρόνια για να πάρω το πτυχίο μου», ανέφερε. Η οικογένειά της, ωστόσο, προσπάθησε να κάνει τη συγκεκριμένη ημέρα ξεχωριστή. Ο πατέρας της έψαξε παντού για να βρει ένα μικρό καπέλο αποφοίτησης, ενώ οι νοσηλευτές του νοσοκομείου τής έφεραν μια μικρή τούρτα όταν έμαθαν ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο την ημέρα της αποφοίτησής της.

Η Rhianna ελπίζει ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσει να βρεθεί στην τελετή και να παραλάβει το πιστοποιητικό της πάνω στη σκηνή. «Δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να πουν ότι αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο μέσα από το νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά. Παρά όσα πέρασε, η 21χρονη προσπαθεί να βλέπει την κατάσταση με θετικό τρόπο και πλέον αναζητά εργασία ενώ συνεχίζει την ανάρρωσή της. «Έχω μια αρκετά θετική στάση απέναντι σε αυτό. Η άλλη έκβαση και η πραγματικότητα είναι ότι θα μπορούσα να είμαι νεκρή», ανέφερε.

Για τη φαρμακευτική αγωγή και τον απινιδωτή που πλέον αποτελούν μέρος της ζωής της, είπε: «Είναι εντάξει, γιατί η εναλλακτική ήταν πολύ χειρότερη». Η Rhianna γνωρίζει ότι στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή που τη στιγμή της ανακοπής βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της. «Είμαι εξαιρετικά τυχερή που βρισκόμουν στο ίδιο δωμάτιο με τη μαμά μου και ήταν σε θέση να κάνει κάτι. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν πόσο ευγνώμων είμαι που το έκανε αυτό και μου έσωσε τη ζωή», είπε.

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