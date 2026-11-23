Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το μυστικό της ανθεκτικότητας του ρωμαϊκού σκυροδέματος και την ιδιότητά του να επιδιορθώνει μόνο του τις ρωγμές

Πώς είναι δυνατόν κατασκευές που δημιουργήθηκαν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια να εξακολουθούν να στέκονται, ενώ σύγχρονες κατασκευές χρειάζονται συχνά δαπανηρές επισκευές; Η απάντηση ενδέχεται να κρύβεται σε μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι για την παρασκευή του σκυροδέματος.

Το Πάνθεον της Ρώμης, με τον εντυπωσιακό θόλο από μη οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κατασκευάστηκε περίπου μεταξύ 118 και 125 μ.Χ. και παραμένει όρθιο μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, το υδραγωγείο Aqua Virgo, που δημιουργήθηκε το 19 π.Χ., εξακολουθεί να τροφοδοτεί με νερό σιντριβάνια της ιταλικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων και τη Φοντάνα ντι Τρέβι.

Επιστήμονες του MIT, με επικεφαλής τον καθηγητή Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών Admir Masic, διαπίστωσαν ότι ένα από τα μυστικά της ανθεκτικότητας του ρωμαϊκού σκυροδέματος είναι η ικανότητά του να επιδιορθώνει μόνο του τις ρωγμές.

Το συστατικό που έκρυβε το μυστικό των Ρωμαίων

Για χρόνια, οι επιστήμονες απέδιδαν την αντοχή του αρχαίου ρωμαϊκού σκυροδέματος κυρίως στην ηφαιστειακή τέφρα, ιδιαίτερα εκείνη από την περιοχή του Ποτσουόλι, κοντά στη Νάπολη. Η ερευνητική ομάδα του MIT, ωστόσο, εντόπισε σε δείγματα αρχαίου σκυροδέματος μικροσκοπικά λευκά σωματίδια, γνωστά ως «lime clasts». Δεν επρόκειτο για ατέλειες της κατασκευής, αλλά για ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ανθεκτικότητάς του. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν μια διαδικασία γνωστή ως «hot mixing» (θερμή ανάμειξη).

Ανακάτευαν οξείδιο του ασβεστίου, γνωστό και ως άσβεστο, με ηφαιστειακή τέφρα και αδρανή υλικά σε ξηρή μορφή, προσθέτοντας νερό στο τέλος. Η αντίδραση απελευθέρωνε μεγάλες ποσότητες θερμότητας, με τις τοπικές θερμοκρασίες να μπορούν να φτάσουν τους 200-250 βαθμούς Κελσίου. Έτσι δημιουργούνταν μικροσκοπικά συσσωματώματα πλούσια σε ασβέστιο, τα οποία παρέμεναν μέσα στο σκυρόδεμα.

Πώς το σκυρόδεμα επιδιορθώνει μόνο του τις ρωγμές

Τα συγκεκριμένα συσσωματώματα λειτουργούν ως αποθέματα ασβεστίου. Όταν δημιουργείται μια ρωγμή και εισχωρεί νερό, το ασβέστιο διαλύεται και μεταφέρεται στο σημείο της φθοράς. Εκεί σχηματίζονται νέα ορυκτά, κυρίως ανθρακικό ασβέστιο, τα οποία γεμίζουν σταδιακά το κενό. Για να ελέγξουν τη θεωρία τους, οι επιστήμονες δημιούργησαν σύγχρονο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας την αρχαία τεχνική και το συνέκριναν με συμβατικό μείγμα. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances στις 6 Ιανουαρίου 2023, έδειξαν ότι οι τεχνητές ρωγμές στο μείγμα με τα συσσωματώματα ασβέστη έκλεισαν, με τη ροή του νερού να σταματά μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες. Αντίθετα, στο συμβατικό δείγμα το νερό συνέχισε να περνά.

Η ανακάλυψη δεν έχει μόνο ιστορική σημασία. Ο Admir Masic συνίδρυσε το 2021 την εταιρεία DMAT, με στόχο την αξιοποίηση των ευρημάτων για την ανάπτυξη νέων δομικών υλικών. Σύμφωνα με το MIT, η εταιρεία έχει αναπτύξει πρόσθετο σκυροδέματος που στοχεύει στην αύξηση της διάρκειας ζωής των κατασκευών κατά 50% και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο 40% εκείνων του συμβατικού σκυροδέματος. Το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί σε έργα στην Ιταλία και την Ελβετία, όπως υπόγειες δεξαμενές νερού, προστατευτικά στηθαία και οδοστρώματα, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή του στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, καθώς η παραγωγή τσιμέντου ευθύνεται για περίπου το 8% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κατασκευών θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για επισκευές και αντικαταστάσεις. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες αυτοεπιδιόρθωσης, όπως το βιοσκυρόδεμα με βακτήρια που παράγουν ανθρακικό ασβέστιο για να καλύψουν τις ρωγμές. Ωστόσο, το κόστος τους εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την ευρεία χρήση τους. Περισσότερα από 2.000 χρόνια μετά, μια τεχνική των αρχαίων Ρωμαίων προσφέρει στη σύγχρονη επιστήμη έναν διαφορετικό δρόμο για την κατασκευή ανθεκτικότερων υλικών.

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