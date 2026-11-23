Το HMCS Spitfire εντοπίστηκε στον βυθό ακριβώς την επέτειο της βύθισής του, στις 21 Αυγούστου 2026, έπειτα από έρευνες του αυστραλιανού Πολεμικού Ναυτικού

Ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής ιστορίας της Αυστραλίας ήρθε ξανά στο φως, καθώς εντοπίστηκε το ναυάγιο του HMCS Spitfire, του πρώτου πολεμικού πλοίου που κατασκευάστηκε στη χώρα για να υπηρετήσει τις αυστραλιανές αποικίες. Το πλοίο βυθίστηκε το 1898 και τα απομεινάρια του ανακαλύφθηκαν 128 χρόνια αργότερα, σε μια εντυπωσιακή σύμπτωση ημερομηνιών.

Η ανακάλυψη έγινε στις 21 Αυγούστου 2026, ακριβώς την ημέρα που συμπληρώνονταν 128 χρόνια από τη βύθιση του πλοίου. Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα στις 19 Νοεμβρίου από τις αυστραλιανές αρχές. «Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη τύχη το γεγονός ότι το Spitfire ανακαλύφθηκε στην 128η επέτειο της βύθισής του», δήλωσε η Celeste Jordan, επικεφαλής του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς στην αρμόδια υπηρεσία της πολιτείας του Κουίνσλαντ.

Το εντόπισε ομάδα του αυστραλιανού Πολεμικού Ναυτικού

Το ναυάγιο εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών του βόρειου Κουίνσλαντ, κοντά στη χερσόνησο Κέιπ Γιορκ. Στην επιχείρηση συμμετείχε ναρκαλιευτικό του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, με τη συνδρομή δυτών και τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων. Η ομάδα κατάφερε να αποκαλύψει περίπου 16 μέτρα από το ναυάγιο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κύτους παραμένει θαμμένο στην άμμο του βυθού. Οι αρχές δεν σκοπεύουν να ανελκύσουν το πλοίο, καθώς προστατεύεται από την αυστραλιανή νομοθεσία για τα ιστορικά ναυάγια. Η ανακοίνωση της ανακάλυψης έγινε με καθυστέρηση περίπου τριών μηνών, λόγω των διαδικασιών ενημέρωσης και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.



Η ιστορία του Spitfire ξεκινά το 1855, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου, όταν η Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν σε πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία. Η αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανησυχούσε για ενδεχόμενη επίθεση από τον ρωσικό στόλο του Ειρηνικού, καθώς ο πρόσφατος εντοπισμός κοιτασμάτων χρυσού στην περιοχή είχε αυξήσει τη στρατηγική και οικονομική σημασία της. Εκείνη την εποχή, οι αυστραλιανές αποικίες βασίζονταν κυρίως στο Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας για την προστασία τους. Ωστόσο, τα βρετανικά πολεμικά πλοία ήταν σπάνια σε εκείνο το απομακρυσμένο τμήμα της αυτοκρατορίας.

Έτσι, ανατέθηκε στον ναυπηγό John Cuthbert η κατασκευή ενός σκάφους που θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία των ακτών. Το Spitfire καθελκύστηκε στο Σίδνεϊ το 1855, με τη σύζυγο του ναυπηγού, Susan Cuthbert, να πραγματοποιεί την τελετή. Μάλιστα, ο John Cuthbert ολοκλήρωσε την κατασκευή μέσα σε μόλις δύο μήνες από την ανάθεση της παραγγελίας. Αυτός ο εξαιρετικά σύντομος χρόνος κατασκευής οδήγησε τον αρχαιολόγο James Hunter του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου της Αυστραλίας στην εκτίμηση ότι το κύτος πιθανότατα είχε ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται για διαφορετικό σκοπό, προτού αλλάξει η παραγγελία. Το σκάφος είχε μήκος περίπου 19 μέτρα, διέθετε δύο ιστούς και κατασκευάστηκε από ντόπια ξυλεία, μεταξύ άλλων από ξύλο ironbark, ενώ κάτω από την ίσαλο γραμμή είχε επένδυση χαλκού.

Το μοναδικό κανόνι και ο ρόλος που δεν εκπλήρωσε ποτέ

Το Spitfire σχεδιάστηκε για να φέρει ένα μόνο πυροβόλο, το οποίο εκτόξευε βλήματα βάρους περίπου 14,5 κιλών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον James Hunter, υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο όπλο ενδεχομένως να μην τοποθετήθηκε ποτέ. Άλλωστε, τα ρωσικά πολεμικά πλοία του Ειρηνικού ήταν κατά κύριο λόγο ατμοκίνητα και διέθεταν σιδερένια κύτη, γεγονός που δημιουργούσε τεράστια διαφορά ισχύος σε σχέση με το μικρό αυστραλιανό σκάφος. Ο Hunter αμφισβήτησε κατά πόσο το μοναδικό κανόνι του Spitfire θα μπορούσε να προκαλέσει ουσιαστική ζημιά σε ένα από αυτά τα μεγαλύτερα πλοία. Τελικά, ο Κριμαϊκός Πόλεμος ολοκληρώθηκε το 1856 και το πλοίο δεν συμμετείχε ποτέ σε πολεμική σύγκρουση.

Το 1857, το Spitfire άλλαξε αποστολή και μετατράπηκε σε πλοηγικό σκάφος στον κόλπο του Μόρετον, στην περιοχή που αργότερα θα αποτελούσε την αποικία του Κουίνσλαντ. Το 1885, η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ το πούλησε σε ιδιώτες έναντι 300 λιρών. Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, στη συνέχεια μετατράπηκε σε αλιευτικό σκάφος για την αλίευση θαλάσσιων αγγουριών. Στις 21 Αυγούστου 1898, το πλοίο άρχισε να μπάζει νερά και τελικά βυθίστηκε κοντά στο νησί Piper, στα ανοικτά της χερσονήσου Κέιπ Γιορκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αρχικά HMCS αντιστοιχούν στη φράση «Her Majesty's Colonial Schooner», δηλαδή «Σκούνα της Αποικίας της Αυτού Μεγαλειότητας».

Η ονομασία αντανακλά το γεγονός ότι το πλοίο ανήκε σε αποικία και όχι σε ένα ενιαίο αυστραλιανό κράτος, καθώς η ομοσπονδία της Αυστραλίας δημιουργήθηκε το 1901. Ο αντιναύαρχος Matthew Buckley, επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, χαρακτήρισε το Spitfire μοναδικό κομμάτι της ναυτικής ιστορίας της χώρας, καθώς σηματοδοτεί την αρχή της πορείας του αυστραλιανού ναυτικού.

Γιατί οι αρχές κρατούν μυστική την τοποθεσία του ναυαγίου

Η ακριβής τοποθεσία του Spitfire δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ο λόγος είναι ότι το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος που μπορεί να προσεγγιστεί από δύτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιές ή να λεηλατηθεί.

Οι αυστραλιανές αρχές επισημαίνουν ότι η προστασία ιστορικών ναυαγίων είναι σημαντική για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταφορά της ιστορίας στις επόμενες γενιές. Προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος του κύτους παραμένει κρυμμένο κάτω από την άμμο. Αν κάποια στιγμή αποκαλυφθεί περισσότερο από το ναυάγιο, ίσως δοθούν απαντήσεις σε ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα που συνοδεύουν την ιστορία του Spitfire: αν το πρώτο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε στην Αυστραλία έφερε τελικά ποτέ το κανόνι για το οποίο είχε σχεδιαστεί.

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