«Ο Κωνσταντίνος Χειράκης μας χρειάζεται!»: Έκκληση για βοήθεια στο Νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ»

Ο Κωνσταντίνος Χειράκης νοσηλεύεται και χρειάζεται τη στήριξή μας

Έκκληση για άμεση προσφορά αίματος, αιμοπεταλίων και συμβατού δότη μυελού των οστών απευθύνεται για τον Κωνσταντίνο Χειράκη, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ».

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε

Για να προσφέρετε τη βοήθειά σας, επικοινωνήστε με τους παρακάτω φορείς:

Για αίμα και αιμοπετάλια:

Τμήμα Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ».

Τμήμα Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ». Για συμβατό δότη μυελού των οστών:

Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας».

Σημαντική σημείωση: Κατά την προσφορά ή την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Χειράκης του Νικολάου.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη βοήθεια, τη στήριξη και τις κοινοποιήσεις. Η προσφορά σας μπορεί να κάνει τη διαφορά!» - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Καισαριανής.

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