Τι δεν πρέπει να πεις ποτέ, όταν διαπραγματεύεσαι μια αύξηση

Αν πρόκειται να μπεις σε διαδικασία διαπραγμάτευσης των οικονομικών σου, ακολουθούν τρία πολύτιμα tips για να πετύχεις το τέλειο deal.

Αν ένα θέμα απασχολεί κάθε εργαζόμενο, αυτό είναι σίγουρα ο μισθός του. Πόσες φορές έχεις νιώσει την ανάγκη να ζητήσεις αύξηση, όμως αποφεύγεις να το κάνεις, διότι δεν γνωρίζεις τον τρόπο ή φοβάσαι ότι το αίτημά σου θα απορριφθεί; Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή την άβολη θέση, σε καταλαβαίνουμε. Ενώ οι απολαβές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, συχνά οι άνθρωποι αδυνατούν να μιλήσουν γι’ αυτό και καταλήγουν να συμβιβάζονται.

Είναι λογικό να αγχωνόμαστε κάθε φορά που θέλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, ωστόσο το άγχος δεν πρέπει να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην προσπάθειά μας. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, αν προσπαθήσεις, θα είσαι ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο σου. Αν, πάλι, όχι, θα συνεχίσεις να συντηρείς μια κατάσταση που σε στενοχωρεί και σε φθείρει ψυχικά. Κι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που τείνουμε να κάνουμε οι άνθρωποι - είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.

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