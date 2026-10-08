Μάργκαρετ Χάμιλτον: Η γυναίκα πίσω από τον κώδικα που «έσωσε» το Apollo 11 έφυγε από τη ζωή

Η πρωτοπόρος προγραμματίστρια πέθανε στα 90 της ανέπτυξε το λογισμικό για τη NASA και αντιμετώπισε τους κρίσιμους συναγερμούς πριν από την πρώτη προσσελήνωση ανθρώπου

Η Μάργκαρετ Χάμιλτον, η γυναίκα που ηγήθηκε της ανάπτυξης του λογισμικού της NASA για την αποστολή Apollo, πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε ηλικία 90 ετών. Το MIT ανακοίνωσε τον θάνατό της στις 7 Οκτωβρίου .

Ο κώδικας που κράτησε το Apollo 11 σε λειτουργία

Στις 20 Ιουλίου 1969, το Apollo 11 πλησίαζε στη Σελήνη. Ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν ετοιμάζονταν να προσεδαφίσουν το Eagle, όταν ο υπολογιστής άρχισε να εμφανίζει τους κωδικούς 1202 και 1201. Ο υπολογιστής είχε υπερφορτωθεί. Το κρίσιμο, όμως, ήταν ότι το λογισμικό που είχε σχεδιάσει η ομάδα της Χάμιλτον μπορούσε να αναγνωρίσει την υπερφόρτωση και να αποφασίσει ποιες εργασίες είχαν προτεραιότητα. Έτσι, σταματούσε προσωρινά τις λιγότερο σημαντικές διαδικασίες και συνέχιζε εκείνες που ήταν απαραίτητες για την προσσελήνωση. Η NASA έδωσε το «go» και το Eagle συνέχισε την κάθοδό του. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Άρμστρονγκ ανακοίνωσε: «The Eagle has landed».

We’ve lost an icon. Margaret Hamilton, a computer science pioneer best known for her work at MIT leading development of the flight software for the Apollo missions to the moon, has died at 90. Read about her legacy via MIT News: https://t.co/ODkbdIsoHw https://t.co/M2xauYYUkU October 7, 2026

Από μια αγγελία στην εφημερίδα στο Apollo

Η Χάμιλτον γεννήθηκε το 1936 στην Πάολι της Ιντιάνα και σπούδασε μαθηματικά και φιλοσοφία στο Earlham College. Το 1959 μετακόμισε στη Βοστώνη και άρχισε να εργάζεται στο MIT, αρχικά στο εργαστήριο μετεωρολογίας του Έντουαρντ Λόρεντζ και στη συνέχεια στο Lincoln Laboratory, όπου συμμετείχε στην ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας SAGE.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, μια αγγελία σε εφημερίδα για προγραμματιστές που θα εργάζονταν στο πρόγραμμα της NASA την οδήγησε στο Instrumentation Laboratory του MIT. Έγινε η πρώτη προγραμματίστρια που προσλήφθηκε για το συγκεκριμένο έργο και η πρώτη γυναίκα στο τμήμα της. Αργότερα ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του λογισμικού για τις επανδρωμένες αποστολές Apollo. Συνολικά, περισσότερα από 400 άτομα εργάστηκαν στο λογισμικό του προγράμματος.

Το λάθος της μικρής κόρης της που άλλαξε τον σχεδιασμό

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες της καριέρας της ξεκίνησε από την κόρη της, τη Λόρεν. Η τετράχρονη τότε Λόρεν έπαιζε με έναν προσομοιωτή αποστολής και κατά λάθος ενεργοποίησε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούνταν πριν από την εκτόξευση. Η προσομοίωση κατέρρευσε και χάθηκαν δεδομένα πλοήγησης. Η Χάμιλτον πρότεινε να προστεθεί δικλίδα ασφαλείας ώστε ένα τέτοιο λάθος να μην μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια πραγματικής αποστολής. Αρχικά η πρόταση απορρίφθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι οι αστροναύτες ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι για να κάνουν ένα τέτοιο λάθος.

Το 1968, όμως, κατά την αποστολή Apollo 8, ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ ενεργοποίησε κατά λάθος το ίδιο πρόγραμμα. Το περιστατικό έγινε γνωστό ως «Lauren’s error» και οδήγησε στην ενσωμάτωση των αλλαγών που είχε προτείνει η Χάμιλτον. Για εκείνη, το μάθημα ήταν ξεκάθαρο: ένα σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να αντιμετωπίζει και τα ανθρώπινα λάθη.

Η Χάμιλτον ήταν επίσης εκείνη που χρησιμοποίησε τον όρο «software engineering», σε μια εποχή που ο προγραμματισμός δεν θεωρούνταν ακόμη ξεχωριστός κλάδος μηχανικής. Η προσέγγισή της ήταν πρωτοποριακή: το λογισμικό έπρεπε να σχεδιάζεται με την ίδια αυστηρότητα και προσοχή με οποιοδήποτε άλλο κρίσιμο μηχανολογικό σύστημα. Η περίφημη φωτογραφία της δίπλα σε μια τεράστια στοίβα κώδικα έγινε σύμβολο της εποχής. Η στοίβα αποτελούνταν από εκτυπώσεις κώδικα που είχε συγκεντρώσει στο γραφείο της για μια φωτογράφιση.

Από το Apollo στην υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση των ΗΠΑ

Μετά το πρόγραμμα Apollo, η Χάμιλτον ίδρυσε τις εταιρείες Higher Order Software το 1976 και Hamilton Technologies το 1986. Το 2003 τιμήθηκε από τη NASA με το Exceptional Space Act Award και το 2016 ο Μπαράκ Ομπάμα της απένειμε το Presidential Medal of Freedom, την υψηλότερη πολιτική διάκριση των ΗΠΑ.

«Οι αστροναύτες δεν είχαν πολύ χρόνο, αλλά ευτυχώς είχαν τη Μάργκαρετ Χάμιλτον», είχε πει ο Ομπάμα. Το 2017 έγινε ακόμη και φιγούρα LEGO, ενώ το 2022 εντάχθηκε στο National Aviation Hall of Fame. Η ίδια είχε περιγράψει τη γενιά των προγραμματιστών του Apollo με μια φράση που συνοψίζει ολόκληρη την πορεία της: «Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να γίνουμε πρωτοπόροι. Δεν υπήρχε χρόνος για να είμαστε αρχάριοι».

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