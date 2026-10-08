ΗΠΑ: Τα τελευταία λόγια του πρώτου θανατοποινίτη που εκτελέστηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα της Κρίστα Πάικ

Ο Τζαμάαλ Χάουαρντ εκτελέστηκε στο Τέξας με θανατηφόρα ένεση, λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, ζητώντας συγγνώμη.

Ο Τζαμάαλ Χάουαρντ, 46 ετών, εκτελέστηκε στο Τέξας, αποτελώντας τον πρώτο θανατοποινίτη στις ΗΠΑ που οδηγήθηκε στην εκτέλεση μετά την αποτυχημένη διαδικασία με θανατηφόρα ένεση στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί.

Ο Χάουαρντ πέθανε στις 20:03 τοπική ώρα, αφού του χορηγήθηκε θανατηφόρα δόση πεντοβαρβιτάλης στη μονάδα του Χάντσβιλ. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε παρά τις τελευταίες προσπάθειες της νομικής του ομάδας να την εμποδίσει.

Η συγγνώμη στην οικογένεια του θύματος

Ο Χάουαρντ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 42χρονης υπαλλήλου καταστήματος Βίκι Σουάρτ, κατά τη διάρκεια ληστείας το 2000 στο Σίλσμπι του Τέξας. Ήταν 20 ετών όταν πυροβόλησε τη Σουάρτ στο στήθος και στη συνέχεια πήρε από το κατάστημα 114 δολάρια και ένα πακέτο τσιγάρα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, μέλη της οικογένειας της Σουάρτ παρακολουθούσαν τη διαδικασία από ειδικό χώρο λίγα μέτρα μακριά από τον θάλαμο εκτέλεσης. Όταν ο δεσμοφύλακας τον ρώτησε αν είχε κάποια τελευταία δήλωση, ο Χάουαρντ απευθύνθηκε στην οικογένεια του θύματος και ζήτησε συγγνώμη.

«Ελπίζω να δεχτείτε τη συγγνώμη μου και σας ζητώ να με συγχωρήσετε», είπε. «Λυπάμαι για ό,τι συνέβη. Ελπίζω κάποια μέρα να μπορέσετε να με συγχωρήσετε». Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον δεσμοφύλακα: «Αυτό ήταν. Είμαι έτοιμος». Η εκτέλεση ολοκληρώθηκε με τη χορήγηση πεντοβαρβιτάλης, του ίδιου φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε στην αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί.

Οι δικηγόροι του επικαλέστηκαν την υπόθεση της Κρίστα Πάικ

Η νομική ομάδα του Χάουαρντ επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να σταματήσει την εκτέλεση. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι ο 46χρονος είχε διανοητική αναπηρία και ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ψυχίατροι είχαν εκτιμήσει ότι ο δείκτης νοημοσύνης του βρισκόταν μεταξύ 65 και 70 και είχαν περιγράψει τη λειτουργικότητά του ως αντίστοιχη παιδιού 11 ή 12 ετών. Παράλληλα, οι δικηγόροι του εξέφρασαν ανησυχίες για τη χρήση της πεντοβαρβιτάλης, επικαλούμενοι την αποτυχημένη εκτέλεση της Πάικ στις 30 Σεπτεμβρίου. Η Πάικ είχε λάβει δύο δόσεις του ίδιου φαρμάκου, αλλά παρέμεινε ζωντανή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η υπόθεσή της έχει ήδη οδηγήσει το Τενεσί στην αναστολή των υπόλοιπων προγραμματισμένων εκτελέσεων και στη διεξαγωγή έρευνας.

Οι δικηγόροι του Χάουαρντ υποστήριξαν ότι δεν ήταν γνωστό γιατί απέτυχε η διαδικασία στην περίπτωση της Πάικ και έθεσαν ερωτήματα για την προέλευση, την αποθήκευση και τον έλεγχο της πεντοβαρβιτάλης που θα χρησιμοποιούνταν στο Τέξας. Τα αιτήματά τους απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια του Τέξας, ενώ και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε την τελευταία προσφυγή χωρίς να δώσει εξηγήσεις.

Ο πνευματικός σύμβουλος του Χάουαρντ, πάστορας Τζεφ Χουντ, είχε υποστηρίξει πριν από την εκτέλεση ότι ο κρατούμενος δεν κατανοούσε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις. Σύμφωνα με όσα έγραψε, όταν του μίλησε για την υπόθεση της Πάικ και του εξήγησε ότι οι δύο δόσεις του φαρμάκου δεν είχαν προκαλέσει τον θάνατό της, ο Χάουαρντ φέρεται να απάντησε: «Υποθέτω ότι αν τα φάρμακα δεν λειτουργήσουν, θα με πυροβολήσουν στο κεφάλι». Ο Χουντ υποστήριξε ότι χρειάστηκε να του εξηγήσει πως η διαδικασία δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ότι ο Χάουαρντ «δεν είχε κυριολεκτικά καμία κατανόηση» του πρωτοκόλλου που θα ακολουθούνταν ή του τι θα συνέβαινε αν κάτι πήγαινε στραβά.

Ήταν ομιλητικός μέχρι τον θάλαμο εκτέλεσης

Παρά τις αναφορές αυτές, εκπρόσωπος του Τμήματος Ποινικής Δικαιοσύνης του Τέξας ανέφερε ότι ο Χάουαρντ ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός κατά τη μεταφορά του από τη θανατική πτέρυγα στον χώρο εκτέλεσης. Η διαδρομή διήρκεσε περίπου 45 λεπτά και, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Αμάντα Ερνάντες, ο Χάουαρντ έκανε συζήτηση με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους καθ' όλη τη διάρκεια.

«Έκανε ερωτήσεις και συμμετείχε πολύ στη διαδικασία», ανέφερε. Λίγο αργότερα οδηγήθηκε στον θάλαμο εκτέλεσης, όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία με τη θανατηφόρα ένεση. Η εκτέλεση του Χάουαρντ ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ και επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την αξιοπιστία της θανατηφόρας ένεσης και ειδικά της πεντοβαρβιτάλης.

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