Κρίστα Πάικ: Επέζησε από δύο θανατηφόρες δόσεις – Τουλάχιστον 7 βελόνες χρειάστηκαν για την εκτέλεση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 50χρονη Κρίστα Γκέιλ Πάικ στο Τενεσί των ΗΠΑ, μετά την αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση

Η Πάικ επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπου, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, λαμβάνει ιατρική φροντίδα για να διατηρηθεί στη ζωή.

Ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι, δήλωσε ότι η 50χρονη είναι ζωντανή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για την πρόγνωσή της ή την κατάσταση της υγείας της. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, η νομική ομάδα της ζητά τη μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια κάθειρξη, ενώ εξετάζει και άλλες νομικές επιλογές.

Τουλάχιστον επτά βελόνες για την τοποθέτηση της ενδοφλέβιας γραμμής

Νέα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικηγόροι της Πάικ περιγράφουν τις δυσκολίες που προηγήθηκαν της χορήγησης του θανατηφόρου φαρμάκου. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, η ομάδα εκτέλεσης χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να καταφέρει να τοποθετήσει την ενδοφλέβια γραμμή. Κατά τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον επτά βελόνες, ενώ μία από αυτές φέρεται να λύγισε κατά την αφαίρεσή της από το χέρι της.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η Πάικ συνεργαζόταν με τους εκτελεστές και προσπαθούσε να τους βοηθήσει να εντοπίσουν φλέβα, υποδεικνύοντας σημεία στο σώμα της όπου πίστευε ότι θα μπορούσε να τοποθετηθεί η βελόνα. «Παρακαλώ, δοκιμάστε πιο ψηλά, στον ώμο μου. Δοκιμάστε εδώ, νομίζω ότι θα είναι εντάξει», φέρεται να τους έλεγε, σύμφωνα με τον δικηγόρο Στίβεν Φέρελ.

Παρέμεινε ζωντανή μετά τις δύο δόσεις

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας Riverbend στο Νάσβιλ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη διαδικασία την προσωρινή αναστολή που είχε εκδώσει ομοσπονδιακό εφετείο. Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης. Ωστόσο, η διαδικασία δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του Associated Press, η οποία επικαλείται και το Al Jazeera, αρχικά η Πάικ φαινόταν να έχει τις αισθήσεις της. Τα στόρια της αίθουσας εκτέλεσης έκλεισαν στις 19:46 και άνοιξαν ξανά τρία λεπτά αργότερα. Η Πάικ ακούστηκε να ροχαλίζει δυνατά και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Λίγο μετά τις 20:06 η κουρτίνα έκλεισε ξανά.

Δημοσιογράφος του AP που βρισκόταν έξω από την αίθουσα ανέφερε ότι η Πάικ εξακολουθούσε να ακούγεται να ροχαλίζει και να είναι ζωντανή μέχρι περίπου τις 20:53, όταν οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να αποχωρήσουν. Οι δικηγόροι της είχαν ήδη καταθέσει νέα προσφυγή ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι είχαν χορηγηθεί και οι δύο σύριγγες με το θανατηφόρο φάρμακο, αλλά η Πάικ παρέμενε ζωντανή.

Τι συνέβαινε πίσω από την κουρτίνα

Ο Στίβεν Φέρελ ανέφερε ότι μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης οι παριστάμενοι παρέμειναν σε σκοτεινό δωμάτιο πίσω από κλειστή κουρτίνα. Όπως υποστήριξε, λίγα λεπτά αργότερα ήταν εμφανές ότι η Πάικ εξακολουθούσε να αναπνέει. «Κανείς δεν γνώριζε τι συνέβαινε πίσω από αυτή την κουρτίνα», ανέφερε ο δικηγόρος, σημειώνοντας ότι δεν γνώριζε αν και πότε άρχισαν να τη βοηθούν επαγγελματίες υγείας. Οι αρχές του Τενεσί δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής εξήγηση για το γιατί η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κλάιβ Στάφορντ Σμιθ ανέφερε δύο πιθανούς λόγους, χωρίς να τους παρουσιάζει ως επιβεβαιωμένα αίτια. Ο ένας αφορά την κατάσταση του φαρμάκου. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολιτείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις εκτελέσεις. Η δεύτερη πιθανότητα αφορά τη δυσκολία εντοπισμού φλέβας και τη σωστή τοποθέτηση της βελόνας.

Το Τμήμα Διόρθωσης του Τενεσί, πάντως, υπερασπίστηκε τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκε κάθε βήμα του νόμιμου και εγκεκριμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης. Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι η χημική ουσία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο για τη θανατηφόρα ένεση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, οι δικηγόροι της Πάικ ζητούν από τον κυβερνήτη του Τενεσί τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη. Ο Σπάιβι υποστήριξε ότι η πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση, ενώ ο Φέρελ ανέφερε ότι η νομική ομάδα εξετάζει παράλληλα τις διαθέσιμες επιλογές. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της εκτέλεσης της προκάλεσε περιττή αγωνία και παραβίασε την προστασία της από σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία.

Ανεστάλησαν οι υπόλοιπες εκτελέσεις στο Τενεσί

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε ότι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για την αποτυχημένη εκτέλεση και ανέστειλε τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2026. «Υπάρχουν πολλά ερωτήματα», δήλωσε ο Λι, σημειώνοντας ότι οι πολίτες της πολιτείας «αξίζουν να έχουν απαντήσεις» και ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής.

Η απόφαση επηρεάζει και την προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου εκτέλεση του Γκάρι Σάτον. Παράλληλα, το Τμήμα Διόρθωσης του Τενεσί επανέλαβε ότι κατά την εκτέλεση της Πάικ ακολουθήθηκε το εγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε σε θάνατο

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ τον Ιανουάριο του 1995. Η Πάικ ήταν τότε 18 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μαζί με τον τότε 17χρονο σύντροφό της Τάνταριλ Σιπ και την 18χρονη Σαντόλα Πίτερσον οδήγησαν τη Σλέμερ σε απομονωμένο σημείο κοντά στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Νόξβιλ. Η 19χρονη βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε πριν δολοφονηθεί.

Η Πάικ και ο Σιπ ομολόγησαν και καταδικάστηκαν το 1996. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ο Σιπ, ο οποίος ήταν ανήλικος όταν διαπράχθηκε το έγκλημα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Οι δικηγόροι της Πάικ υποστηρίζουν σήμερα ότι πρόκειται για διαφορετικό άνθρωπο από την 18χρονη που διέπραξε το έγκλημα και έχουν επισημάνει τη μεταμέλειά της, καθώς και κακοποίηση που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία. Η μητέρα της Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, έχει εκφράσει αντίθετη θέση και έχει ταχθεί υπέρ της εκτέλεσης.

Είχε ζητήσει να εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα Πριν από την εκτέλεση, η Πάικ είχε ζητήσει να εκτελεστεί από αποκλειστικά γυναικείο εκτελεστικό απόσπασμα αντί να υποβληθεί σε θανατηφόρα ένεση. Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει ότι φοβόταν πως η ένεση θα προκαλούσε ιδιαίτερα έντονο πόνο, καθώς είχε «μικρές φλέβες». Το αίτημα απορρίφθηκε. Η υπόθεση της 50χρονης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο νέων ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση, ενώ η ίδια παραμένει νοσηλευόμενη και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια θα είναι η νομική της τύχη.

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