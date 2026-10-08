Αθώοι οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αθώωσε με ψήφους 6-1 τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες που δικάζονταν για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Αθώοι κρίθηκαν οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έπειτα από περίπου έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας και περισσότερες από 60 συνεδριάσεις, ανακοίνωσε την απόφασή του, κρίνοντας τους δύο κατηγορούμενους αθώους κατά πλειοψηφία 6-1. Ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφησε, καθώς τάχθηκε υπέρ της ενοχής των δύο κατηγορουμένων. Η απόφαση έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από συγγενείς και φίλους των δύο ψαράδων, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Η εισαγγελική πρόταση

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν διαφορετική από την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο αδελφοί για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην πολύωρη αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός είχε υποστηρίξει ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν εμπλακεί σε διαπληκτισμό με τον Βαλυράκη και τον είχαν χτυπήσει με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.

Ο εισαγγελέας είχε υποστηρίξει ακόμη ότι ο Βαλυράκης τραυματίστηκε από προπέλα και ότι οι δύο ψαράδες τον εγκατέλειψαν αβοήθητο, χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές. «Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο Σήφης Βαλυράκης ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Κατά τις απολογίες τους, υποστήριξαν ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα, απορρίπτοντας όσα τους αποδίδονταν στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο μετά τον θάνατο του Βαλυράκη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σχεδόν έξι χρόνια αργότερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εξέδωσε την αθωωτική απόφαση για τους δύο ψαράδες.

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