Επίθεση σε 12χρονο έξω από σχολείο στον Άγιο Νικόλαο, ενώ στο κινητό κατέγραφαν το περιστατικό (vid)

Τρεις ανήλικοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση σε βάρος 12χρονου στον Άγιο Νικόλαο, με το περιστατικό να καταγράφεται από κινητό τηλέφωνο.

Περιστατικό με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, έξω από σχολείο στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας 12χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν 13χρονο. Στη συνέχεια, φίλος του 13χρονου φέρεται να επιτέθηκε στον 12χρονο.

Όπως καταγγέλθηκε, δύο ανήλικοι ηλικίας 12 και 13 ετών φέρονται να τον εξύβρισαν και να τον χτύπησαν, ενώ ακόμη ένας 12χρονος φέρεται να κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του. Βίντεο το οποίο δημοσίευσε το neakriti.gr. Το υλικό φέρεται να αναρτήθηκε στη συνέχεια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οκτώ συλλήψεις

Οι γονείς του 12χρονου ενημέρωσαν τις Αρχές για το περιστατικό και η Αστυνομία κινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., που επικαλείται τοπικό μέσο ενημέρωσης, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους, οι οποίοι φέρονται να αντιμετωπίζουν, ανάλογα με τον ρόλο τους, κατηγορίες για σωματική βλάβη σε βάρος ευάλωτου προσώπου και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε γονείς ή κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η καταγραφή και η φερόμενη ανάρτηση του βίντεο αποτελούν ξεχωριστή πτυχή της υπόθεσης: η επίθεση σε ένα παιδί δεν περιορίστηκε στον χώρο όπου συνέβη, αλλά οι εικόνες της μεταφέρθηκαν και στο διαδίκτυο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ