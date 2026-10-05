Δίκη για τα Τέμπη: «Ο Καραμανλής είναι ο νούμερο 1 υπεύθυνος» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Γιώργου

Η Δέσποινα Γκανίδου μίλησε στη δίκη για τον γιο της, επιτέθηκε στον πρώην υπουργό Μεταφορών και περιέγραψε όσα αντίκρισε όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τη δικογραφία.

Η κατάθεση μιας μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη εξελίχθηκε σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της 36ης συνεδρίασης της δίκης. Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, μίλησε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τον γιο της, τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 αλλά και όσα ακολούθησαν την τραγωδία.

Η κατάθεσή της περιείχε σκληρές αναφορές για την κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου, τις ευθύνες της Πολιτείας και τη διαχείριση του χώρου της σύγκρουσης. Στο τέλος, η μητέρα του Γιώργου χειροκροτήθηκε από συγγενείς θυμάτων, με την πρόεδρο της έδρας να αντιδράσει λέγοντας: «Χειροκροτάμε μια μάνα που βγάζει την ψυχή της;».

Η τελευταία διαδρομή του Γιώργου

Ο Γιώργος Παπάζογλου ταξίδευε στο τρίτο βαγόνι μαζί με τη σύντροφό του. Τη στιγμή της σύγκρουσης είχε πάει στο κυλικείο για να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Η σύντροφός του κατάφερε να βγει από το βαγόνι και τον αναζήτησε, χωρίς να μπορέσει να τον εντοπίσει.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας του, στις 23:40 χτύπησε το τηλέφωνό της. Ήταν το τηλεφώνημα που κάθε γονιός φοβάται. Περιέγραψε επίσης ότι η σύντροφος του Γιώργου πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών και παρέλαβε τις βαλίτσες και τα παλτά του χωρίς, όπως υποστήριξε, να έχει προηγηθεί έλεγχος.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις φωτογραφίες από τη δικογραφία. «Τις πρώτες μέρες μετά την κηδεία ένιωθα τύψεις που δεν μπόρεσα να ανοίξω το φέρετρο, να τον αγκαλιάσω, να τον αποχαιρετήσω. Μετά από 15 μήνες βρήκα το κουράγιο να δω τις φωτογραφίες από τη δικογραφία. Αυτό που είδα ξεπερνά κάθε όριο φρίκης. Η σορός του Γιώργου ήταν μία από τις τρεις χειρότερες», τόνισε.

Στο στόχαστρο ο Καραμανλής

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά της στον Κώστα Αχ. Καραμανλή. Η Δέσποινα Γκανίδου υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα έπρεπε να βρίσκεται στο εδώλιο και να αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από δόλο.

«Ο Καραμανλής θα έπρεπε να είναι εδώ, είναι ο “νούμερο 1” υπεύθυνος για το έγκλημα των Τεμπών. Θα έπρεπε να είναι εδώ να δικάζεται για κακούργημα, για ανθρωποκτονία από δόλο», είπε, αποδίδοντας στον πρώην υπουργό ευθύνη για την κατάσταση του σιδηροδρόμου. Αντίστοιχη αναφορά στη συγκεκριμένη θέση της μητέρας του θύματος καταγράφεται και από άλλα σημερινά δημοσιεύματα.

Η ίδια συνέδεσε την κατάσταση του δικτύου με τις προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί του δυστυχήματος και αναφέρθηκε στη σύμβαση 717, αλλά και στη μετάταξη του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά στον ΟΣΕ, την οποία χαρακτήρισε «φωτογραφική τροπολογία».

Παράλληλα, στράφηκε κατά της Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι διαφήμιζε τα τρένα της μέσω της τηλεδιοίκησης της Ρώμης, ενώ έκανε λόγο για παλαιό στόλο και κρατική επιδότηση.

«Πέταξαν τους νεκρούς μας στα σκουπίδια»

Νωρίτερα είχε καταθέσει ο πατέρας του Γιώργου, Λυσίμαχος Παπάζογλου, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πυρόσφαιρα και υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί στα έλαια σιλικόνης. Το ζήτημα της πυρόσφαιρας παραμένει ένα από τα βασικά αντικείμενα αντιπαράθεσης γύρω από τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η Δέσποινα Γκανίδου χαρακτήρισε επίσης «εγκληματικό» το μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος, υποστηρίζοντας ότι χάθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διερεύνηση της φωτιάς και της ανάφλεξης.

«Πέταξαν τους νεκρούς μας στα σκουπίδια, μια πράξη που είναι μέγιστη ύβρις για τους νεκρούς μας», είπε, υποστηρίζοντας ακόμη ότι το δυστύχημα αντιμετωπίστηκε αρχικά σαν ένα απλό τροχαίο.

Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε και το ζήτημα της παρουσίας των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Όπως είπε, ορισμένοι εξακολουθούν να εργάζονται στον σιδηρόδρομο και ζήτησε από την έδρα να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Την ίδια ώρα, η δίκη μπαίνει σε μία ακόμη κρίσιμη εβδομάδα. Προβλέπονται τρεις συνεδριάσεις και συνολικά 26 μάρτυρες, ενώ το δικαστήριο έχει ήδη ασχοληθεί με σειρά αιτημάτων της υποστήριξης της κατηγορίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων ψηφιακά στοιχεία, καθώς το δικαστήριο έχει δώσει το «πράσινο φως» για την εξέταση κινητών τηλεφώνων που συνδέονται με την υπόθεση.

Στη σημερινή διαδικασία ήταν παρόντες τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους, οι Παύλος Κουζής, Σπυρίδων Πατέρας και Δημήτρης Νικολάου. Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται, με κάθε νέα μαρτυρία να προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι σε μια δίκη που βρίσκεται πλέον στην καρδιά των ερωτημάτων για το τι προηγήθηκε, τι συνέβη τη νύχτα της σύγκρουσης και τι ακολούθησε την καταστροφή.

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