«Where She Belongs»: Ένα νέο τραγούδι μοσχοβόλησε! (vid)

Το Gazzetta άκουσε το νέο single, «Where She Belongs», των Marva Von Theo. Ένα τραγούδι που γλυκά σε αγγίζει και σε συντροφεύει…

Φέτος το καλοκαίρι ταξιδέψαμε και είχαμε μαζί τους καλύτερους συνεπιβάτες. Φέτος το φθινόπωρο τα φύλλα έπεσαν όπως πάντα και οι νότες ανυψώθηκαν και επέστρεψαν σαν γλυκιά βροχή. Φέτος τον χειμώνα, όταν όλα παγώσουν, η ζεστή, μελωδική, ανάσα τους θα είναι κάτω από τα ρούχα μας. Φέτος την άνοιξη η φύση θα ανθίσει και ένα νέο τραγούδι θα… μυρίσει! Οι δημιουργοί του είναι δύο που όμως λειτουργούν σαν ένας. Το θηλυκό και το αρσενικό και η αδιάκοπη παραγωγή, αναπαραγωγή, κόσμων, σκέψεων, συναισθημάτων και τόπων διαφυγής. Η γυναίκα και ο άντρας και όλα τα φύλα του κόσμου να τους ακολουθούν, να τους νιώθουν, να τους αγκαλιάζουν.

Εμείς οι άνθρωποι είμαστε τα κομμάτια ενός παζλ που μένει να ολοκληρωθεί. Αφηνόμαστε στο τυχαίο, στην προσπάθειά μας, στην επιτυχία, στην αποτυχία μας, στον έρωτα, στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στον αγώνα, στη μοναξιά μας. Κανείς δεν ξέρει πότε θα μπει θα μπει το τελευταίο κομμάτι, αλλά σίγουρα ξέρει ποιο είναι αυτό που μπήκε μόλις τώρα, αυτό που ακούγεται τόσο όμορφα και δίχως ντροπή τόσο ανθρώπινα. Θα το ονομάσουμε «Where She Belongs», και είναι το νέο single των Marva Von Theo, των ανθρώπων που προσθέτουν άλλον έναν φωτεινό σηματοδότη του μέλλοντος μας, μας δίνουν άλλο ένα στοιχείο για να δούμε την απόλυτη ομορφιά…

Όμορφο, λεπτεπίλεπτο, αέρινο



Το νέο single των Μarva Von Theo είναι όμορφο, λεπτεπίλεπτο, αέρινο, γλυκό, τρυφερό, δυνατό, μια ηχώ που αντηχεί μέσα μας και προβάλλεται κάτω από τα κλειστά βλέφαρά μας. Η Marva και ο Theo πάνε στην electronic pop εκεί που πρέπει, στην ηρεμία της καρδιάς. Η ατμόσφαιρα του κομματιού έχει το απαλό άγγιγμα μιας ιστορίας που σε ανύποπτο χρόνο φτιάχτηκε και στον ίδιο χρόνο διαλύθηκε για να μοιραστεί στο φως του ήλιου και στο παγωμένο λευκό του φεγγαριού που συντροφεύει τις νύχτες και τις πολύτιμες σκέψεις μας.

Ακούς το «Where She Belongs» και σκέφτεσαι τη Ναστάζια Κίνσκι από το «Παρίσι, Τέξας». Πού ανήκει αυτή η γυναίκα που έφυγε από την οικογένειά της; Πού ανήκει αυτή η γυναίκα όταν θα ξαναβρεί το παιδί και τον άντρα της; Πού ανήκει αυτή η γυναίκα που πίσω από έναν καθρέφτη γίνεται μια άλλη; Πού ανήκει αυτή η γυναίκα που βλέπει τη μουσική και τη φωνή των Marva Von Theo να της δείχνει τη χαμένη λεωφόρο του Λιντς και του βίου μας; Εντέλει, πού ανήκουν άτομα όπως η Μάρβα Βούλγαρη και ο Τεό Φοινίδης; Μα, στους ευγενικούς και πανέμορφους μεσολαβητές του γήινου κόσμου μας.

Ένα soft touch κομμάτι



Το «Where She Belongs» είναι ένα soft touch, space, sci-fi pop κομμάτι που αμέσως δηλώνει πού ανήκει: ανήκει στον ευδιάκριτο και ξεχωριστό κόσμο των Marva Von Theo. Η καθαρή, μεγάλης έκτασης, φωνή της Μάρβας, τα «τσακίσματά» της, η ακρίβεια με την οποία χειρίζεται την ένταση και τη «μεταμόρφωση» του φωνητικού μέσου, ξεχωρίζει και «γεμίζει» τη μουσική σύνθεση που έκανε μαζί με τον Τεό. Ο σταθερός, νωχελικός, ευδιάθετος, με ελαφρύ πάτημα, ρυθμός, τα γεμάτα βάθος ηχοτοπία, οι synth μελωδίες, οι «φροντιστικές» έγχορδες γραμμές…

Ο αγγλόφωνος στίχος τολμηρός και ευαίσθητος, ρομαντικό, ανυπόκριτος. Διαβάζουμε από το δελτίο Τύπου: Μια γυναίκα τολμά να αγαπήσει δίχως συμβάσεις, αφήνοντας αυτή τη σχέση να αμφισβητήσει όσα μέχρι τότε θεωρούσε δεδομένα για τον εαυτό της. Όπως περιγράφει ο εναρκτήριος στίχος, “Love can know no laws / she dares to love her because…”, η αγάπη εμφανίζεται έξω από τους κανόνες και τις βεβαιότητες που είχαν διαμορφώσει τη ζωή της. Στο είδωλο του έρωτά της αναγνωρίζει όλα όσα φοβόταν να κοιτάξει κατάματα — “an ancient mirror that reflects / every weakness, fear of self” — κι έτσι έρχονται στην επιφάνεια κρυμμένες πλευρές του εαυτού, φόβοι και επιθυμίες που ζητούν επιτέλους χώρο να υπάρξουν. Αυτή η σύνδεση δύο ψυχών μεταμορφώνει και λυτρώνει.

Στο ρεφρέν, η αγάπη αποκτά μια σχεδόν συμπαντική διάσταση: “stars collided, a brand-new planet formed / she could call it home / where she belongs.” Από τη βίαιη σύγκρουση δύο άστρων γεννιέται ένας νέος τόπος συνύπαρξης, ένας τόπος μεταμόρφωσης και οικειότητας. Εκεί όπου ανήκει πραγματικά.

Στο outro, όταν ο παλμός υποχωρεί, μένει ο ήρεμος απόηχος μιας δύσκολης διαδρομής που άξιζε να διανυθεί — με το θάρρος που απαιτεί μια αγάπη που δεν ακολουθεί κανόνες. “Love can know no laws / she dares to love her because…”.

Με το single «Where She Belongs», οι Marva Von Theo συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τον κόσμο του επερχόμενου άλμπουμ τους, “We Were Never Lost”, μετά τα “The Woman I Left Behind” και “The Self-Destructive Me”. Τα δύο προηγούμενα singles έχουν ήδη αποκτήσει τη δική τους οπτική έκφραση μέσα από επίσημα music videos με διακριτή εικαστική ταυτότητα, ενώ το νέο τραγούδι συνοδεύεται από ένα χειροποίητης αισθητικής lyric video όπου ένα κατακερματισμένο πορτρέτο συναρμολογείται σταδιακά σε ένα collage ταυτότητας — μια μεταφορά για τα κομμάτια του εαυτού που βρίσκουν επιτέλους τη θέση τους.

INFO

«Where She Belongs»

Μουσική: Μάρβα Βούλγαρη, Τεό Φοινίδης

Στίχοι: Μάρβα Βούλγαρη

Ενορχήστρωση: Τεό Φοινίδης

Παραγωγή - Μίξη: Τεό Φοινίδης

Mastering: Γιώργος Πρινιωτάκης στο Artracks Recording studio.

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://music.marvavontheo.com/whereshebelongs

*Οι Marva Von Theo σε Spotify, YouTube, Instagram, X, Facebook και ΕΔΩ

