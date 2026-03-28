Marva Von Theo: Το παγάκι του ήλιου που λιώνει στο αυτί μας

Οι Marva Von Theo πάνε την electronic pop σε άλλο επίπεδο. Τους ακούσαμε, τους δεχτήκαμε, τους κάναμε διέξοδο, τους αγαπήσαμε.

Ο τίτλος είναι η εικόνα και η εικόνα είναι το αύριο από το τερατώδες αριστούργημα. Δεν πρέπει να μπλέκεται η ποίηση στα απλά, τα καθημερινά, λέει μια φωνή μέσα μου. Χαμογελώ και φυλάω το λευκό των δοντιών και τη ρυτίδα των χειλιών. Δεν λέω «όχι» και το «ναι» μου είναι χιλιάδες αρνήσεις που σαν πεταλούδες πετάνε κάτω από τον βρόμικο ουρανό. Η ομορφιά των χρωμάτων συνοδεύεται από τα δαγκώματα των ήχων και την μεταξένια αντανάκλαση των στίχων και των πολυπρόσωπων συνθέσεων. Μην τσακίζεις την πραγματικότητα όπως σε συμφέρει. Τα ρολόγια δεν λυγίζουν πια. Ξέρω ποιος είναι, αλλά με το ενήλικο, πια, βλέμμα μου απαντώ και συνεχίζω.

Αλλάζω παράγραφο γιατί θα ήθελα να ακούσω τον ήχο της γραφομηχανής ή τον ήχο του μολυβιού πάνω στο λευκό χαρτί. Δεν τα έχω πια αυτά και ζητώ από τη τεχνολογία των αιώνων να μου δώσουν το ακριβές αντίγραφο. Πλήκτρα που ξαπλώνουν και με ανθρώπινο αίμα, ιδρώτα, ντύνονται, σκεπάζονται. Τα δάχτυλα μου νιώθουν τη γλύκα του κουταλιού που μένει πάνω στο χαρτί κουζίνας. Κολλάνε, μυρίζουν όμορφα, τα γλείφω και φτύνω το λεπτό κομμάτι χαρτιού. Ακουμπάω ξανά τα καλά ακονισμένα γράμματα και βλέπω μπροστά μου τον Φριτς Λανγκ, τον Λαρς Φον Τρίερ και ένα δίδυμο που μπλέκει τον σύγχρονο εξπρεσιονισμό με το industrial που ορίζει το αύριο και το παγάκι του ήλιο που λιώνει στο αυτί μας. Ναι, δεν γράφω για ποίηση, γράφω για τους Marva Von Theo.

Η μουσική για το «Χειμωνιάτικο Φως»



Η Marva και ο Theo και μια σκηνή με κόκκινα και χρυσά φώτα μέσα σε ένα ομιχλώδες τοπίο. Η φωνή που θα μπορούσε -μπορεί!- να χορεύει πάνω στο σκοτάδι της Μπγιορκ και να συνομιλεί με κάτι avant garde τύπους από Νορβηγία, Λονδίνο, Γερμανία. Αυτοί οι καλλιτέχνες θα μπορούσα να «ντύσουν» μουσικά την ταινία του Μπέργκμαν «Χειμωνιάτικο Φως»! Την ώρα της προσευχής, την ώρα που ο ήλιος τρυπάει τα βιτρό και τις ιερές εικόνες, αυτοί θα είναι εκεί με τις υπέρλαμπρες σκοτεινές ηλεκτρονικές dance, ποπ, διαδρομές τους.

Ο ήχος των Marva Von Theo έχει τη λεπτή κίνηση μπαλαρίνας στη λίμνη των κύκνων, τη συμπυκνωμένη ουσία και δύναμη κομματιών του Φίλιπ Γκλας και κάτι από τη διαστημική περσόνα του Ντέιβιντ Μπόουι. Ακρίβεια, ένταση, πειραματισμός και η μουσική, οι στίχοι να ακολουθούν ανοδική πορεία. Σαν ασημένιο βέλος η μουσική τους γλώσσα διατρέχει υποείδη και ανασυνθέτει την ατμόσφαιρα του παρόντος μέσα από το χθες και το αύριο. Οι Marva Von Theo παίζουν για τον κόσμο που μας ανήκει.

Πάρτι στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα



Οι Marva Von Theo (σ.σ οι Μάρβα. Βούλγαρη, Τεό Φοινίδης) ανήκουν στους καλλιτέχνες που δεν σταματούν να εξερευνούν τα όρια της τέχνης τους. Και σε αυτή την προσπάθεια, πάντα μια νεραϊδένια, απόκοσμη, σχεδόν εξωγήινη φωνή και ένα κρυμμένο, μαγικό, σκοτεινό και φωτεινό μουσικό τοπίο ακολουθούν τους ανθρώπους-δημιουργούς. Η ατμόσφαιρα των τραγουδιών τους είναι ο ερχομός της έμπνευσης από ψηλά και το όλο σκηνικό που στήνουν θα μπορούσε να είναι το αντίβαρο επιβλητικής σκηνής που στήνουν συγκροτήματα όπως οι Rammstein. Ακούστε τη μουσική τους, ακούστε το τελευταίο τους σινγκλ, το «The Self Destrtuctive Me», τα άλμπουμ τους «Dream Within a Dream», «Afterglow» και θα νιώσετε ότι είστε στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα και κάνετε πάρτι! Οι Marva Von Theo είναι μία ακόμα διέξοδος για μας και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό.

*Οι Marva Von Theo σε Spotify, YouTube, Instagram, X, Facebook και ΕΔΩ

