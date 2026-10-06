Είναι το Air Fryer πράγματι η πιο υγιεινή λύση; Το λάθος που κάνουν όλοι όταν το χρησιμοποιούν

Λιγότερο λάδι, πιο τραγανό αποτέλεσμα και γρήγορο μαγείρεμα: Το air fryer έχει κερδίσει τις κουζίνες, αλλά πόσο υγιεινή είναι τελικά η χρήση του;

Το air fryer έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία στις σύγχρονες κουζίνες, κυρίως επειδή υπόσχεται τραγανό αποτέλεσμα με πολύ λιγότερο λάδι. Ωστόσο, σύμφωνα με διατροφολόγο, η χρήση του δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το φαγητό που καταλήγει στο πιάτο είναι και πιο υγιεινό.

Η Harman Bajwa, εγγεγραμμένη διατροφολόγος της Nutrificient, εξηγεί ότι το air fryer δεν αποτελεί απλώς μια «πιο υγιεινή εκδοχή του φούρνου», έχοντας το πλεονέκτημά να δίνει μια τραγανή υφή με μικρότερη ποσότητα πρόσθετου λαδιού, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το βαθύ τηγάνισμα.

Το φαγητό παραμένει το σημαντικότερο

Όπως επισημαίνει, αν κάποιος βάλει στο air fryer λουκάνικα, επεξεργασμένο κοτόπουλο ή κατεψυγμένες πατάτες με πολύ αλάτι, η συσκευή δεν μετατρέπει αυτά τα τρόφιμα σε υγιεινές επιλογές. Μπορεί να περιορίσει το επιπλέον λάδι, όμως δεν εξαφανίζει το αλάτι, τα κορεσμένα λιπαρά ή τις θερμίδες που ήδη περιέχει το τρόφιμο. Η ίδια χαρακτηρίζει ως μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις την αντίληψη ότι «η συσκευή κάνει το φαγητό υγιεινό».

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι το air frying είναι ουσιαστικά ένας τρόπος πολύ γρήγορου μαγειρέματος με θερμό αέρα, πιο κοντά στο μαγείρεμα με αέρα στον φούρνο παρά στο παραδοσιακό τηγάνισμα. Το γεγονός ότι χρειάζεται λίγο λάδι δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να καταναλώνει απεριόριστες ποσότητες, καθώς οι θερμίδες, το μέγεθος της μερίδας και η διατροφική ποιότητα του φαγητού εξακολουθούν να μετρούν.

Τι ισχύει με το ακρυλαμίδιο και τον φούρνο

Μία ακόμη παρανόηση αφορά το ακρυλαμίδιο, μια ουσία που μπορεί να σχηματιστεί όταν αμυλούχα τρόφιμα, όπως οι πατάτες και το ψωμί, μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αν και ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το air frying μπορεί να περιορίσει τον σχηματισμό του σε συγκεκριμένες συνθήκες, η Bajwa τονίζει ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε φαγητό που μαγειρεύεται σε air fryer παράγει λιγότερες δυνητικά επιβλαβείς ενώσεις. Η σύσταση της βρετανικής Υπηρεσίας Προτύπων Τροφίμων (FSA) είναι τα αμυλούχα τρόφιμα να έχουν χρυσοκίτρινο χρώμα και να μην μαγειρεύονται μέχρι να γίνουν πολύ σκούρα.

Όσο για το αν ο φούρνος είναι τελικά καλύτερη επιλογή, η απάντηση εξαρτάται από το τρόφιμο και τον τρόπο παρασκευής, για παράδειγμα. για λαχανικά, ψάρια ή κοτόπουλο, που δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες πρόσθετου λίπους, η διατροφική διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους μπορεί να είναι μικρή. Ο συμβατικός φούρνος, πάντως, μπορεί να είναι πιο πρακτικός όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες, καθώς επιτρέπει το ταυτόχρονο μαγείρεμα ενός ολόκληρου ταψιού ή ενός οικογενειακού γεύματος, χωρίς τις διαδοχικές παρτίδες ενός μικρότερου air fryer.

Πώς να το χρησιμοποιούμε σωστά

Η διατροφολόγος προτείνει να αντιμετωπίζουμε το air fryer ως εργαλείο μαγειρέματος και όχι ως «μηχανή υγιεινής διατροφής». Μία καλή χρήση του είναι η προετοιμασία περισσότερων τροφίμων στο σπίτι, όπως λαχανικά, πατάτες, ψάρια και κοτόπουλο, αλλά και σπιτικών εκδοχών φαγητών που διαφορετικά θα τηγανίζονταν. Παράλληλα, συνιστά τη χρήση μικρής ποσότητας λαδιού, όπου χρειάζεται, και την αποφυγή υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών ή μεγάλων χρόνων μαγειρέματος στα αμυλούχα τρόφιμα.

Τελικά, το αν ένα γεύμα είναι υγιεινό δεν το καθορίζει η συσκευή στην οποία μαγειρεύτηκε, αλλά κυρίως το τι βάζουμε μέσα, πόσο τρώμε και πώς το προετοιμάζουμε.

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