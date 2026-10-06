Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: «Από την καθήλωση περάσαμε στην ανάπτυξη» – Οι παρεμβάσεις για οικονομία και επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΕΒ βρέθηκαν η πορεία του χρέους, η ανάπτυξη, το ενεργειακό κόστος και οι νέες παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις.

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τις προκλήσεις που δημιουργεί η διεθνής αστάθεια αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική δημοσιονομική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα σημειώνει, όπως είπε, την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην ιστορία του ΟΟΣΑ.

«Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερα κράτη των G7. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα πέρασε «από την καθήλωση στην ανάπτυξη» και από το περιθώριο της Ευρώπης, όπως είπε, στο επίκεντρό της, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί.

Στήριξη των επιχειρήσεων με επιδότηση στο ρεύμα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της διεθνούς αστάθειας στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στα δημόσια οικονομικά, τονίζοντας ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα για κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, καθώς και πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, πέρα από την αντιστάθμιση εκπομπών.

Όπως ανέφερε, η παρέμβαση θα αφαιρέσει από την παραγωγή βάρη ύψους 95 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά η ελάφρυνση που συνδέεται με τα μέτρα στήριξης φτάνει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα 195 εκατ. ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα έχει πλέον εθνική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ανάπτυξη, Δικαιοσύνη και επιχειρηματικότητα

Αναφερόμενος στις προοπτικές της οικονομίας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις, ενώ η γραφειοκρατία περιορίζεται και η ενεργειακή μετάβαση συνεχίζεται. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενεργός συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στις προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα και λειτουργούν ανασταλτικά για την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, ο νέος δικαστικός χάρτης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο πλέον εκδικάζονται περισσότερες υποθέσεις από όσες εισάγονται. Στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι έως το 2030 η Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των πέντε ταχύτερων χωρών στην απονομή της Δικαιοσύνης. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να υιοθετήσει πολιτικές που, κατά την εκτίμησή της, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λανθασμένα μηνύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

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