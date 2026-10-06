«Ήταν πάνω από δύο μέτρα, σαν να είχε φολιδωτό δέρμα»: Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει σύγκρουση με εξωγήινα όντα

Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας περιέγραψε ο David Grusch, μιλώντας για υποτιθέμενες συγκρούσεις εξωγήινων όντων και UFO.

O David Grusch, πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, μίλησε στην εκπομπή "The Joes Rogan Experience" και περιέγραψε μια υποτιθέμενη σύγκρουση των Αμερικανικών στρατιωτών με εξωγήινα όντα.

Ο Grusch υποστήριξε ότι ένα άγνωστης προέλευσης αεροσκάφος συνετρίβη και ότι από αυτό φαίνεται να επέζησαν πλάσματα με ύψος άνω των δύο μέτρων με ογκώδη σώματα και φολιδωτό δέρμα.

«Γορίλες» με φολιδωτό δέρμα

Όπως περιγράφει, τα συγκεκριμένα όντα θεωρήθηκαν απειλή κα δέχτηκαν πυρά από το προσωπικό, με το περιστατικό να εξελίσσεται σε μια ένοπλη αντιπαράθεση, με τους Αμερικανούς να επιστρέφουν με μερικούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς όμως να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό.

Όταν ο Joe Rogan τον ρώτησε για την εμφάνιση των όντων, ο Grusch τα περιέγραψε ως ιδιαίτερα ψηλά, με χαρακτηριστικά που θύμιζαν γορίλες και με φολιδωτό δέρμα, ενώ παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι η ιστορία ακούγεται εξαιρετικά παράξενη, με τον Rogan να σχολιάζει επίσης πόσο απίστευτο ήταν το σενάριο.

This UFO whistleblower just left Joe Rogan speechless. David Grusch revealed that “at least a dozen” UFOs have crashed in battles between grey and reptilian aliens. Rogan: “This sounds fucking insane … ” “When the reptilian craft crashed, the assumption was that it was some sort of conflict?” Grusch: “Correct.” “Because there was dead greys there, too.” Rogan: “So the greys and the reptilians were duking it out?” Grusch: “I guess.” “It sounds fucking crazy.” Rogan: “The reptilian craft, what did that thing look like?” Grusch: “That one is tic tac looking.” Rogan: “These reptilians, what did they look like?” “What did your friend describe?” Grusch: “7-foot tall plus, sort of gorilla looking, scaly skin.” “It sounds so schizo, even for me.” “I don’t know the total number of adversarial conflict crashes.” “It seems to be at least a dozen or two.” @joerogan — Holden Culotta (@Holden_Culotta) September 30, 2026

Οι «γκρίζοι» και οι υποτιθέμενες συγκρούσεις

Στην ίδια συζήτηση, ο Grusch υποστήριξε ότι ορισμένες από τις συντριβές UFO που έχει ακούσει ενδέχεται να συνδέονται με συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων εξωγήινων. Όπως είπε, σε μία από τις περιπτώσεις όπου φέρεται να είχε συντριβεί ένα «ερπετοειδές» σκάφος, βρέθηκαν επίσης νεκρά όντα που περιγράφονται ως «γκρίζοι». Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι συντριβές που μπορεί να σχετίζονται με τέτοιου είδους συγκρούσεις ανέρχονται σε τουλάχιστον μία ή δύο δεκάδες.

Ωστόσο, ο Grusch διευκρίνισε ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας των περιστατικών, αλλά μεταφέρει πληροφορίες που βασίζονται σε αφηγήσεις τρίτων, απόρρητο υλικό και βίντεο. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αποτελούν επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήινων όντων ή για συγκρούσεις UFO και παραμένουν αναπόδεικτες αναφορές που έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση.

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