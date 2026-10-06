Πώς ένα πλωτό «θηρίο» με 1,4 εκατ. βαρέλια μένει στη θέση του σε βάθος 2.100 μέτρων χωρίς κινητήρες

Ένα από τα μεγαλύτερα πλωτά εργοστάσια πετρελαίου στον κόσμο αποθηκεύει έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια χωρίς να χρειάζεται την πρόωσή του για να παραμένει στη σωστή θέση.

Ένα τεράστιο πλωτό εργοστάσιο πετρελαίου βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ρίο ντε Τζανέιρο, σε βάθος περίπου 2.100 μέτρων και μπορεί να αποθηκεύσει έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Κι όμως, όσο εντυπωσιακά και αν ακούγονται αυτά τα μεγέθη, το ερώτημα βρίσκεται αλλού: πώς παραμένει στη θέση του χωρίς να χρειάζεται να δουλεύει τους κινητήρες του;

Η απάντηση βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το FPSO Guanabara MV31, χρησιμοποιεί ένα σύστημα αγκύρωσης γνωστό ως spread mooring. Αντί να βασίζεται στην προώθηση για να διατηρεί τη θέση του, το τεράστιο σκάφος συγκρατείται από ένα δίκτυο δεκάδων γραμμών αγκύρωσης που ξεκινούν από διαφορετικά σημεία του πλωτού και καταλήγουν στον βυθό.

Πώς μένει στη θέση του

Οι γραμμές του συστήματος είναι κατανεμημένες μεταξύ της πλώρης και της πρύμνης και λειτουργούν σαν ένα τεράστιο δίκτυο συγκράτησης. Η γεωμετρία τους έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιορίζει τις οριζόντιες μετακινήσεις του FPSO και να διατηρεί τον προσανατολισμό του μέσα στα όρια που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Guanabara μένει απολύτως ακίνητο. Το αντίθετο. Άνεμος, κύματα και θαλάσσια ρεύματα ασκούν συνεχώς δυνάμεις πάνω στο κύτος και το σκάφος μετακινείται σε κάποιο βαθμό. Οι γραμμές αγκύρωσης αντιμετωπίζουν αυτές τις δυνάμεις και περιορίζουν την κίνησή του, ώστε να παραμένει στην περιοχή που έχει προβλεφθεί για την παραγωγή.

Η λύση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή κάτω από το FPSO δεν υπάρχει απλώς ένας βυθός. Υπάρχει ένα ολόκληρο υποθαλάσσιο δίκτυο που πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο με την πλωτή μονάδα.

Από τον βυθό στο πλωτό εργοστάσιο

Κάτω από το FPSO υπάρχει ένα ολόκληρο υποθαλάσσιο δίκτυο. Ειδικές σωληνώσεις μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και νερό από τον βυθό προς την πλωτή μονάδα, ενώ άλλα καλώδια μεταφέρουν ενέργεια και σήματα ελέγχου στον εξοπλισμό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια.

Όλες αυτές οι συνδέσεις πρέπει να λειτουργούν ενώ το σκάφος κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Γι' αυτό και ο έλεγχος της θέσης δεν αποτελεί απλώς θέμα «στάθμευσης» ενός πλοίου. Είναι βασικό μέρος ολόκληρου του συστήματος παραγωγής.

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται έως 180.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και να επεξεργάζεται έως 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ημερησίως. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα έγχυσης έως 225.000 βαρελιών νερού την ημέρα και μπορεί να αποθηκεύσει έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο κύτος της.

Το πετρέλαιο που παράγεται και επεξεργάζεται πάνω στη μονάδα παραμένει στους χώρους αποθήκευσης μέχρι να μεταφερθεί σε πλοία που αναλαμβάνουν την παραλαβή του. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, το σύστημα αγκύρωσης συνεχίζει να δέχεται τις μεταβαλλόμενες δυνάμεις του περιβάλλοντος και να περιορίζει τις μετακινήσεις του FPSO.

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