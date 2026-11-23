Δεν αποτελεί πρόβλεψη για επικείμενο σεισμό η αναφορά σε υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις στο Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι, όπως διευκρίνισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Για ιδιαίτερα υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι προειδοποίησε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, κατά τη διάρκεια διάλεξης που πραγματοποίησε πρόσφατα σε ημερίδα στην Κόρινθο.

Όπως εξήγησε ο ίδιος μιλώντας στο Action 24, η συγκεκριμένη ημερίδα «είχε θέμα τον αντισεισμικό σχεδιασμό της Κορίνθου. Μια προσπάθεια που κάνουμε για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης. Δυστυχώς οι δημοσιογράφοι δεν είναι πάντα έτοιμοι να κατανοήσουν αυτά που λέμε και δίνουν βάρος σε κάποια θέματα που τα τονίζουν περισσότερο και κινδυνολογούν».

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