Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το ΕΚΑΒ μετά την καταγγελία ότι διασώστες αρνήθηκαν να παραλάβουν 59χρονο στη Λάρισα επειδή ήταν «βρώμικος». Ο ασθενής πέθανε λίγο αργότερα

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε η διοίκηση του ΕΚΑΒ για να διερευνηθεί η σοβαρή καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά πληρώματος στη Λάρισα, το οποίο φέρεται να αρνήθηκε να παραλάβει έναν 59χρονο ασθενή, επειδή ήταν λερωμένος. Ο άνδρας κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, οι συγγενείς κάλεσαν το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί ο 59χρονος στο νοσοκομείο. Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες φέρονται να διαπίστωσαν ότι ο ασθενής ήταν «βρώμικος» και να ζήτησαν από τους οικείους του να τον καθαρίσουν.

Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, το πλήρωμα τους ενημέρωσε ότι θα επέστρεφε για να παραλάβει τον ασθενή, αφού προηγουμένως τον καθάριζαν. Ωστόσο, ο 59χρονος πέθανε προτού λάβει τη βοήθεια που χρειαζόταν .Οι συγγενείς προχώρησαν σε καταγγελία προς τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά των διασωστών. Από την πλευρά της, η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να εξεταστεί η πολύ σοβαρή καταγγελία.

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