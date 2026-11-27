Ο διαδραστικός χάρτης αυτονομίας του NoGas δείχνει πόσο μακριά φτάνει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πώς αλλάζει η διαδρομή με μία ή δύο στάσεις φόρτισης.

Το μεγάλο ταξίδι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο γεννά συχνά απορίες, κυρίως για το πού και πότε θα χρειαστεί ο οδηγός να σταματήσει για να φορτίσει την μπαταρία.

Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα πριν ξεκινήσει κανείς, έχουν δημιουργηθεί ιστοσελίδες όπως το NoGas, που διαθέτει διαδραστικό χάρτη αυτονομίας.

Πώς δουλεύει ο χάρτης αυτονομίας

Η χρήση του είναι απλή. Ο χρήστης επιλέγει το όχημά του και βλέπει την κατά προσέγγιση εμβέλειά του από ένα σημείο εκκίνησης. Έτσι καταλαβαίνει πόση απόσταση θα κάλυπτε χωρίς καμία στάση για φόρτιση και πόσο θα επεκτεινόταν το ταξίδι αν πρόσθετε μία ή δύο στάσεις.

Στόχος είναι να υπάρχει μια οπτική αναφορά για τη διαθέσιμη αυτονομία, ώστε ο καθένας να σχεδιάζει τις μετακινήσεις του με λιγότερη αβεβαιότητα και να έχει μια εικόνα των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου του πριν βγει στον δρόμο.

Από τον σχεδιασμό της διαδρομής μέχρι το κόστος φόρτισης

Ο χάρτης δεν είναι το μοναδικό χρήσιμο εργαλείο της πλατφόρμας. Υπάρχει και εργαλείο σχεδιασμού διαδρομής, όπου δηλώνεις αφετηρία, προορισμό και μοντέλο αυτοκινήτου και παίρνεις ένα δρομολόγιο με στάσεις επαναφόρτισης. Στους υπολογισμούς του λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση, όπως η θερμοκρασία, η βροχή, ο άνεμος, το υψομετρικό προφίλ της διαδρομής και η ταχύτητα.

Επιπλέον, η σελίδα συγκεντρώνει προσομοιωτές που δείχνουν πώς μεταβάλλεται η αυτονομία ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, συγκριτικά εργαλεία για οχήματα και εργαλεία για τις καμπύλες φόρτισης διαφόρων μοντέλων. Περιλαμβάνει ακόμη υπολογιστές κόστους και εξοικονόμησης, αναζήτηση σημείων φόρτισης και άλλες λειτουργίες, για όσους ήδη οδηγούν ηλεκτρικό αλλά και για όσους σκέφτονται να κάνουν το βήμα.

Ενδείξεις, όχι εγγυήσεις

Όπως συμβαίνει με κάθε προσομοίωση αυτού του είδους, τα αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνονται ως ενδεικτικά και όχι ως εγγύηση για την απόσταση που θα διανυθεί. Η κίνηση στον δρόμο, ο τρόπος οδήγησης, η κατάσταση της μπαταρίας και οι πραγματικές συνθήκες της διαδρομής μπορούν να αλλάξουν την κατανάλωση.

Παρ' όλα αυτά, το NoGas συγκεντρώνει σε ένα μέρος διάφορα εργαλεία που βοηθούν τον οδηγό να σχηματίσει εικόνα για τις δυνατότητες ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και να οργανώσει το ταξίδι του με περισσότερη πληροφόρηση.

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