Μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ: Συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του – Ζημιά άνω του 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή.
Πώς δρούσε το κύκλωμα: Συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του
Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.
Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.
Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυρανθρώπους». Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.
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