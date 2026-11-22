H «υπερκυτταρική» καταιγίδα έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στη Βραζιλία.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 265 τραυματίστηκαν από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Τουπανσιρετά, στη νότια Βραζιλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο χτύπησε την αγροτική πόλη των περίπου 20.000 κατοίκων, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τα 114 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ένταση της καταιγίδας ήταν τέτοια, ώστε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα προκλήθηκαν ζημιές σε σχεδόν 8.000 από τις συνολικά 8.600 κατοικίες της περιοχής. Στέγες ξηλώθηκαν, τοίχοι κατέρρευσαν, ενώ δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης ξεριζώθηκαν, αφήνοντας μεγάλο μέρος της πόλης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Qualitatively, it seems like a lot of the strongest tornadoes have a secondary lowered wall cloud/bowl that exhibits sustained horizontal vortex action. Any other chasers notice this? Here’s an example from Friday in Brazil: https://t.co/aJ1bOoJcPG — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) November 22, 2026

Τι είναι η «υπερκυτταρική» καταιγίδα

Η Πολιτική Προστασία χαρακτήρισε το φαινόμενο «υπερκυτταρική» καταιγίδα, ένα από τα ισχυρότερα και πιο επικίνδυνα είδη καταιγίδας. Συχνά αποκαλείται και «βασίλισσα» των καταιγίδων, καθώς μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταρρακτώδεις βροχές, μεγάλο χαλάζι και ισχυρούς ανέμους, ενώ υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει και στον σχηματισμό ανεμοστρόβιλων.

Το χαρακτηριστικό της είναι ότι διαθέτει έναν ισχυρό, περιστρεφόμενο ανοδικό αέρα, ο οποίος τροφοδοτεί και διατηρεί την καταιγίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με πολλές συνηθισμένες καταιγίδες, μπορεί να παραμείνει οργανωμένη για ώρες και να προκαλέσει καταστροφές σε μεγάλη έκταση.

Οι αρχές της Βραζιλίας εξετάζουν, μάλιστα, το ενδεχόμενο να σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος κατά τη διάρκεια του φαινομένου στην Τουπανσιρετά.

Μεγάλες καταστροφές και κινητοποίηση των Αρχών

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί περίπου 200 στρατιωτικοί, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της καταιγίδας. Σημαντικές ζημιές υπέστη και το τοπικό νοσοκομείο, καθώς καταστράφηκε η στέγη του.

شيء لا يصدق 😳 🇧🇷 مشاهد الدمار بعد عواصف عنيفة ضربت جنوب البرازيل. وفي توبانسيريتا، خلّفت العاصفة 5 وفيات و265 مصابًا وألحقت أضرارًا بآلاف المنازل، فيما تأكد وقوع إعصارين قمعيين في ولاية بارانا. #Brazil #Storm #Tornado https://t.co/L7o4IwEG16 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) November 22, 2026

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Βραζιλία καταγράφει αυξημένη δραστηριότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με το Prevots, δίκτυο εθελοντών μετεωρολόγων που συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, το 2025 καταγράφηκαν στη χώρα 92 ανεμοστρόβιλοι και παρόμοια φαινόμενα.

🚨🇧🇷 TORNADO-LIKE FUNNEL CLOUD LOOMS OVER HOMES AS SEVERE STORMS DEVASTATE SOUTHERN BRAZIL A powerful storm system swept across Rio Grande do Sul, leaving widespread destruction, with Tupanciretã among the hardest-hit areas. At least 5 people have reportedly been killed, hundreds injured, and thousands of homes damaged as violent winds wreak havoc across the region. https://t.co/kUN09WYQQU — Nova Intel (@intel_nova) November 22, 2026

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