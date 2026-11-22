Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και μία γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια baby shower στην Πάρμα του Οχάιο, έπειτα από οικογενειακή διαμάχη.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ένα baby shower στο Οχάιο κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικής οικογενειακής διαμάχης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στον χώρο εκδηλώσεων Pandora's Magical Events Venue στην Πάρμα, περίπου 10 μίλια νότια του Κλίβελαντ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένας από τους δράστες των πυροβολισμών, ένας 29χρονος άνδρας, τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς όμως να του απαγγελθούν αμέσως κατηγορίες. Οι ντετέκτιβ προσπαθούσαν να διαπιστώσουν εάν ο άνδρας ήταν ο επιτιθέμενος ή εάν ενήργησε σε αυτοάμυνα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σκοτ Τράξλερ. Ένας δεύτερος ύποπτος για τους πυροβολισμούς, ένας 19χρονος άνδρας, ήταν ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ανέφερε η αστυνομία.

Δεν τον κάλεσαν στο baby shower του παιδιού του

Οι αξιωματούχοι ταυτοποίησαν δύο από τα θύματα ως τη 17χρονη Λίζια Ίνγκλαντ και τον 45χρονο Τζέισον Τάουνσεντ. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Τάουνσεντ ήταν ο πατέρας της γυναίκας για την οποία διοργανωνόταν το baby shower, η οποία δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα του 19χρονου υπόπτου που σκοτώθηκε, ούτε μιας 39χρονης γυναίκας που πυροβολήθηκε στο πόδι.

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι ο 19χρονος άνδρας ήταν ο πατέρας του αγέννητου μωρού, και μάρτυρες είπαν στην αστυνομία ότι δεν ήταν καλεσμένος στη γιορτή. Ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση φαίνεται να είναι συγγενής της μέλλουσας μητέρας.

Και τα δύο πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στους πυροβολισμούς περισυνελέγησαν από την αστυνομία, ανέφεραν οι αρχές. Οι ντετέκτιβ εξέταζαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων την Κυριακή, προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε στη βίαιη αντιπαράθεση, σημείωσε ο Τράξλερ. Ενδέχεται να απαιτηθεί βαλλιστική εξέταση για να προσδιοριστεί ποιο όπλο πυροβόλησε το κάθε θύμα.

Οι εισαγγελείς θα αποφασίσουν τελικά εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες για έγκλημα στον άνδρα που κρατείται, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

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